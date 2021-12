Glad i kirken

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er mange, gode grunner for å være glad i kirker. Ikke minst nå i juletida. Kirken står for viktige, felles ritualer, som for eksempel julegudstjenesten.

Mange trenger et Gudshus å besøke. Andre legger mer vekt på kirkene som verdifull kulturarv, arkitekturhistorie og ikke minst: en kjærkommen møteplass. Uansett blir kirkene viktige for svært mange av oss.

Kirkenes himmelsøkende spir vitner om menneskets opplevelse av å komme til kort. I utallige generasjoner har mennesker søkt trygghet i noe større. Slik sett blir kirkespirene symboler på ydmykhet og fellesskap.

Det motsatte av ydmykhet og fellesskap er maktmisbruk og overgrep.

Når den spanske avisa El Páis nå retter anklager mot 251 prester i den spanske, katolske kirken, er det særdeles opprørende.

Anklagene og opplysningene om overgrep mot mindreårige strekker seg fra 1943 til 2018. El Páis har publisert informasjonen om de mistenkte overgrepene i en reportasje som avisa har arbeidet med i rundt tre år. Resultatene av alle avisas undersøkelser er samlet i en 385 siders rapport som er overlevert til Den spanske bispekonferansen, melder NRK.

Det skal være over 1237 ofre for de katolske prestenes overgrep. Tallene kan stige. Eksperter fra uavhengige kommisjoner i andre land sier til El País at de anslår at det kan være flere tusen ofre.

En talsmann sier til nyhetsbyrået AFP at Vatikanet siden 2001 har tatt imot 220 anklager om seksuelle overgrep. El Páis har nå samlet inn mer informasjon om overgrep på tre år enn kirken selv har fått fram på 20 år. De fleste sakene dreier seg om prester som har misbrukt dusinvis av barn.

I 2019 oppfordret paven til det han kalte «en kamp mot en forbrytelse som skal slettes fra jordens overflate». Alle overgrepsmeldinger mot kirken skulle etterforskes og Vatikanet skulle varsles, påla pave Frans. Påbudene fra paven er tilsidesatt i en rekke saker i den spanske kirken.

Det bør ikke være noen tvil om at også en uavhengig kommisjon utenfor Vatikanet, bør granske den omfattende dokumentasjonen El Páis har arbeidet fram. Overgrep mot barn er kriminelt i Spania også, selvsagt.

Den katolske kirke i Spania nekter å opprette en uavhengig kommisjon. Selv om andre land som USA, Frankrike og Tyskland har gjort nettopp det. For alle som mener kirkene er viktige, blir den spanske kirkens holdning både ubegripelig og uakseptabel.

Den grusomme avdekkingen i El País, er en sterk påminnelse om å passe godt på maktstrukturene her hjemme. Også innenfor Kirken, slik at vi kan fortsette å være glade i kirkene våre og møtes til julegudstjenester.