Gjør det lettere å kjøpe gård

I 2019 var gjennomsnittsalderen på bønder i Norge 52 år - og den er stigende. Bare hver tiende var under 40. Med andre ord er det behov for bedre rekruttering til bondeyrket og landbrukssektoren, til arbeidet med matproduksjon og til den livsstilen det er å holde dyrka mark og kulturlandskap i hevd over hele landet.

Med gunstige økonomiske ordninger blir det enklere for nye generasjoner å ta over en gård, og det blir enklere å gjøre det tidlig, mens man ennå er ung.

Ikke minst vil en spesialtilpasset gårdssparing være en dytt i ryggen for dem som "kommer fra utsida" uten å ha odel på et bruk, men kan tenke seg å kjøpe gård og etablere seg i næringa. Interesserte bør få bistand til å komme seg inn i landbruket.

Det er derfor Senterungdommen lanserer forslaget om å utvide ordningen med skattefradrag for å spare til bolig, slik at det også gjelder når man sparer til å kjøpe et gårdsbruk.

Annonse

Les også: Vil at sparing til gard skal bli like gunstig som sparing til bustad

I dag er det bare Landkreditt som har en ordning de kaller GSU, eller Gårdssparing for ungdom. De tilbyr gunstig rente på sparepenger som er øremerket til kjøp av gård. Man kan spare opp til 250.000 kroner totalt, 30.000 kroner i året, og renta er på 3,25 prosent for de som er under 45 år.

Boligsparing for ungdom (BSU) er en økonomisk fordel som er ment å hjelpe unge mennesker inn på boligmarkedet. Sparing i BSU gir deg fradrag for 20 prosent av sparepengene, så her er det ikke rentenivået, men skattefradraget som er poenget.

Man kan få opptil 5000 kroner tilbake på skatten hvis man sparer fullt i BSU årlig. Det er den fordelen Senterungdommen med leder Torleik Svelle i spissen vil gi til unge, lovende bønder. Det ser også ut til at ungdomsorganisasjonen får gjennomslag for forslaget i Senterpartiets programkomité.

"Utgangspunktet for forslaget vårt er at det har vore ei blå-blå regjering i snart åtte år, og eg opplev ikkje at omsorg og rekruttering til landbruket er noko dei prioriterer", sier Svelle til Nationen.

Sparing til gård bør være like gunstig som sparing til annen bolig. Et økonomisk grep som kan bistå flere unge mennesker til å bosette seg i distriktet og komme seg inn i landbruksnæringa, bør vurderes grundig og prøves ut. Det vil være et konstruktivt tiltak for framtida til landbruket. Som Svelle sier; "det er i alle fall et lite steg, og det drar samfunnet i en retning vi vil".