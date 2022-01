Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Norske husdyr lever stadig mer konsentrert. Dyr flyttes fra distriktene og inn mot sentrale jordbruksstrøk ved Mjøsa, på Jæren og ved Trondheimsfjorden.

Denne konsentrasjonen øker mengden husdyrgjødsel som må spres på åker og eng. I noen områder spres det så mye møkk at jorda og plantene ikke klarer å binde alt sammen. Da renner næringsstoffer ut i vann eller går opp i luft. Gjødsla har gått fra å være en ressurs til å være sløsende forurensning. Slik kan vi ikke drive på.

Problemet er tatt tak i, gjennom arbeidet med ny gjødselforskrift. Her foreslås kraftige begrensninger i gjødslinga. Det betyr at tusenvis av bønder vil stå uten areal å spre møkka fra dyrene sine på. Dermed må de kutte ned på dyretallet - eller kjøre møkk lange veier.

Regjeringen må ta en ny runde med forskriften. Den ser ut til å bygge på feil data.

Fosfor er særlig utsatt for avrenning. Jo større avling, og jo mengde tørrstoff arealet klarer å produsere, jo mer fosfor tåler arealet. Men hvor går den øvre grensa? Maks 2,1 kg fosfor per avlingssesong, konkluderer Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio).

Dagens maksimalgrense for spredning er på 3,5 kg fosfor per dekar. Et kutt til 2,1 kg vil bety at mange bønder i sentrale strøk må kutte dyretallet drastisk.

Problemet er at Nibio har brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå. De bygger på bøndenes oppgitte totalavlinger, uten hensyn til hvor mye tørrstoff (og dermed hvor mye fosfor) avlingen inneholder.

Forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) påpeker at produsert tørrstoff, og dermed tåleevne for fosforgjødsling, er langt høyere enn hva Nibio oppgir.

Grovfôrforsker Astrid Johansen i NRL Trøndelag har kartlagt årsavlinger av gras med 1140 kilo tørrstoff per dekar, og trønderske normalavlinger på 700 til 750 kg. Det avlingstallet Nibio bruker, er 527 kg.

I et land der bare vel tre prosent av arealet kan brukes til matproduksjon er det svært viktig å utnytte arealet på best mulig måte. Gode agronomer som får store avlinger, må ikke straffes eller begrenses av kunstig lave maksgrenser for gjødsling.

Derfor bør regjeringen kvalitetssikre forskriften. Vi kan ikke begrense norsk matproduksjon ut fra tvilsomme tall.

Uansett vil en brå og drastisk endring i kravene til bruk av husdyrgjødsel gi dramatiske konsekvenser for matprodusenter og -produksjon. Det er verken landet, miljøet eller landbruket tjent med.