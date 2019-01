Gjennomslag med fallhøyde

Skogbruket og fiskeriene er positive, landbruket positivt avventende til den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985. Med Kristelig Folkepartis inntreden i regjeringen Solberg endres dynamikken i politikken. Det blir ikke så mye å hente i stortingets korridorer som i regjeringskontorenes bakrom.

Det gjenstår å se hvor mye selve politikken endres. Men KrF har fått gjerdet inn sentrale deler av landbrukspolitikken. Verken partiet eller jordbruket trenger nå å bruke så mye tid og krefter på å slå tilbake forsøk på tollkutt og andre liberaliseringer. Regjeringsplattformens ønske om mer frihandel er generelt. Formuleringen om å sikre et velfungerende importvern og politisk handlingsrom for å ivareta norsk matproduksjon er spesifikk.

Medlemstallet i KrF har falt fra 26.000 til 23.500 på et drøyt år. Det er ikke uten betydning at flere listetopper rundt om i landet trekker seg eller teller på knappene. Lokal forankring ute i landets kommuner er stadig et suksesskriterium for å nå opp i stortingsvalg.

Denne forankringen trues ikke bare av at røde KrF-ere i Trøndelag og nordpå trekker seg etter at blå side vant kampen i partidemokratiet. Ute i landet blir det lagt merke til at lokalsykehus settes under press og tjenester sentraliseres. Dersom utviklingen fortsetter, er det fordi KrF garanterer for regjeringen som driver denne utviklingen.

Kjell Ingolf Ropstad har fått hard medfart i sin tid som leder for det blå flertallet i partiet. Spesielt har hans kontakt med Høyre i forkant av landmøtet i fjor høst vakt forbitrelse. Sett i ettertid er det grunn til å si at Ropstad oversolgte muligheten til å få gjennomslag i abortsaken.

I I kommende måneder og år kan Erna Solberg være Ropstads beste venn. Solbergs muligheter til å være statsminister etter stortingsvalget i 2021 synker dramatisk dersom ikke både KrF og V kommer seg over sperregrensen. Årets kommune- og fylkestingsvalg blir også en meningsmåling for den nye regjeringen.

I Bøndenes hus i Oslo bør vårens jordbruksforhandlinger ses som en god mulighet. KrF vil ikke tåle at partiets varslede landbruks- og matminister Olaug Bollestad leverer et oppgjør som ikke overbeviser distriktene om at bøndene har fått et løft i forhold til andre grupper. Og andre grupper spås et ganske godt lønnsoppgjør i år.

Venstre har fått gjennomslag for sine veto mot pelsdyrhold og nydyrking til matproduksjon. Det øker behovet for at KrFs nye landbruksminister får gjennomslag i jordbruksforhandlingene.

Oppsummert Mulighetsrom 1 Kristelig Folkeparti har fått til en del på landbruk i regjeringsforhandlingene. Fallhøyde 2 Partiet forvitrer. Uten gjennomslag på landbruk og distrikt spøker det for KrF, dernest regjeringen. Ny statsråd 3 Folk flest får friskere inntektsvekst i år. Det samme bør bøndene forvente av en KrF-statsråd.