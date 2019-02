Giskes lange vei

Denne uken gjorde Arbeiderpartiet opp status for Trond Giske-saken. Partiet står fast på at den tidligere nestlederen, gjennom sine handlinger i de sakene som ble rullet opp i media for et drøyt år siden, brøt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Samtidig er partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng utstudert omtrentlige i sin omtale av hva som er avdekket: Partiet har ikke gradert hvor alvorlig Giskes handlinger har vært, og "har heller ikke sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering. Partiet har derfor ikke trukket en slik konklusjon".

Dermed kan Giske si til VG at "de ikke har konkludert med at jeg har brutt loven om seksuell trakassering". Det riktige er at spørsmålet ikke er "vurdert".

Det er ryddig. Noe av problemet med Giske-saken slik den foldet seg ut fra desember 2017, med advokater og tilsvar, var nettopp sammensausingen av juss og politikk. Politiske partier er ikke domstoler, men de dømmer suverent i det politiske spørsmålet: Er tilliten brutt? Tillitsspørsmålet er uavhengig av juridisk skyld. Det gir ikke Giske tillit å ikke ha brutt loven.

Partiledelsen sier at ingenting står til hinder for Giskes «fulle deltagelse i partiet.» Det er ikke mer enn hva som kan sies om ethvert menig medlem i et lokallag i Arbeiderpartiet. Giske kan utøve det stortingsvervet han hele tiden har hatt, og kan "finne sin plass i partiets arbeid" som alle andre.

Det betyr ingenlunde at Giske er klar for partiledelsen. Nestleder Hadia Tajik finner anledning og mulighet til å si gjennom Dagbladet at "varslerne har fått en ny bekreftelse" på at Giske brøt de retningslinjene som skulle beskytte dem mot seksuell trakassering. Det er en påminnelse om at det er Ap-politikeren Giske som har fått ny tillit, ikke Ap-lederen Giske.

Det virker Giske også selv å innse, når han sier at partiledelsen er uaktuell for ham nå. Giskes sjanse til å få ny tillit sentralt går mest sannsynlig gjennom å jobbe på grasrota for renominasjon hos Trøndelag Ap om to år. Det er et sannsynlig mål å nå, om enn ikke selvsagt.

Arbeiderpartiet har denne uken satt et fornuftig semikolon for Giske-saken. Verken spørsmålet om tillit i partiledelsen, eller den maktkamp som fant næring i Giskes handlinger, er satt noe punktum for.

Metoo i norsk politikk er neppe heller et avsluttet kapittel.

Oppsummert Medlem med tillit 1 Trond Giske er ikke tilbake. Han er på lang vei tilbake. Ikke holdbart 2 Retningslinjene mot seksuell trakassering ble brutt. Spørsmålet om lovbrudd er irrelevant. Krasse 3 Reaksjonene fra Hadia Tajik og varslerne viser at Giske må bygge ny tillit fra bunnen.