Parlamentet og regjeringskontorene i Brasils hovedstad Brasília ble i helgen angrepet av en mobb som sympatiserer med landets tidligere president Jair Bolsonaro.

Eks-presidenten tapte valget, men har nektet å erkjenne valgnederlaget i fjor høst. Slik sår han tvil om demokratiske valg, på samme måte som USAs ekspresident Donald Trump har gjort før ham.

Mistillit til valgordningen og -gjennomføringen er livsfarlig for et demokrati, slik eksemplene USA og Brasil viser. Det åpner for at samfunnsordningen kan brytes ned.

I Kvænangen i Troms ble det et svært dramatisk kommunevalg i 2019. Fire år senere forsøker H og Frp å så tvil om det kommende valget i sin egen kommune.

Den lokale Høyre-lederen Geir-Morten Olsen mener i NRK at tilliten til demokratiet i kommunen er "tynnslitt", og ber Valgdirektoratet om å sende observatører til kommunen foran kommune- og fylkestingsvalget i september.

Bråket i 2019 skyldes at en avgitt stemme ble forkastet på selve valgkvelden, fordi det var usikkerhet om velgeren som sto bak stemmen sto i valgmanntallet.

Valgresultatet i kommunen var så tett at en ekstra stemme til Senterpartiet kunne flyttet flertallet i kommunestyret og gitt Sp ordføreren.

– Plutselig var stemmer borte, så var de kommet tilbake. Så var det stemmer som ble avvist, som kanskje ikke skulle ha blitt avvist, sier Olsen til NRK.

Valgstyret fastslo imidlertid at det var riktig å vrake den aktuelle stemmen. Avgjørelsen ble stadfestet i kommunestyret.

Den nye henvendelsen fra H og Frp framstår i et merkelig lys, all den tid kommunen har gjennomført et prikkfritt valg i ettertid. Et samlet formannskap hadde tillit til gjennomføringen av stortingsvalget i 2021, påpeker ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap).

Det er de lokale valgstyrene i fylker og kommuner som gjennomfører og overvåker valget i sine valgkretser, og som fordeler mandater og kandidater til nytt kommunestyre. Her er også Høyre representert.

Likevel vil H og Frp innkalle eksterne observatører til Kvænangen, for å være sikre på at valget blir gjennomført i henhold til rutinene.

Intensjonen kan være god, men ønsket viser en mistillit til folkevalgte kolleger og eget valgstyre som er egnet til å svekke tilliten til det lokale folkestyret.

Vi er sikre på at lokalpolitikerne i Kvænangen er skikket til å gjennomføre et åpent og demokratisk valg også i år, dersom de jobber sammen for felles sak.

Valgdirektoratet har avslått ønsket om å sende observatører til Kvænangen. Valgforsker Jonas Stein ved UiT kaller saken "svært uvanlig". Det er å håpe at det forblir slik.