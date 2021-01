Lokale håndverksbryggerier som lager alle slags øl har boblet opp over hele landet. Vi har flere prisvinnende siderprodusenter på både Øst- og Vestlandet og et gin-destilleri midt i Oslo.

Over hele landet produseres drikkevarer i mindre volum, på lokalt dyrket frukt, potet, korn og malt, mange av dem samlet under nettverket hanen.no. Likevel er det ingen selvfølge at kundene får tak i disse varene i sitt nærmeste polutsalg.

Så lenge Vinmonopolet ikke er forpliktet til å ta inn lokalproduserte drikkevarer, er det svært varierende hvordan de forskjellige polene forholder seg til slike kortreiste produkter. Nå vil Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, ha en endring i lovverket.

Riktignok kan butikkene selv bestemme opp mot 20 prosent av sortimentet og dermed tilpasse seg noe etter lokal etterspørsel, men produsentene kan ikke selv kontakte Vinmonopolet direkte for å sikre seg hylleplass på deres utsalgssteder.

Vinmonopolet er kvalitativt gode som forhandlere. De skårer stadig svært høyt på omdømme-lista over bedrifter nordmenn har tiltro til. De er også en viktig regulerende faktor for alkoholkonsumet vårt og dermed for folkehelsa.

Det er all grunn til å hegne om polet som institusjon. Men det må også fornyes, i takt med den økende andelen lokalprodusenter av alkoholholdige drikkevarer.

Med sin profil som ansvarlig kunnskapsformidler er nettopp Vinmonopolet også et perfekt utstillingsvindu og salgssted for norske høykvalitetsprodukter fra norske bedrifter som leverer kvalitet i verdensklasse.

Eplesider fra Egge Gård i Lier, fra Ulvik Frukt & Cideri i Hardanger og fra Balholm i Balestrand i Sogn er bare tre eksempler på norske drikkevarer som er belønnet med prestisjetunge og høythengende priser i utlandet. Vi vet derfor at norske produkter holder mål, men de trenger nye regler for å få bedre markedstilgang og dermed et forsprang i konkurransen mot internasjonale aktører.

Frp ønsker at et nytt regelverk følger Systembolaget i Sverige, som er forpliktet til å tilby kundene lokalproduserte varer. De vil også tillate å merke emballasjen på produktene om priser eller utmerkelser man har mottatt. Det begrenses i dag av alkohollovens kapittel om reklameforbud og markedsføring.

Et større mangfold og bedre eksponering i hyllene vil føre til økt etterspørsel etter norske varer. Slik kan Vinmonopolet bli en enda viktigere faktor for å understøtte og fremme norsk produksjon, basert på norske råvarer, norsk arbeidskraft og ikke minst verdifull gründervirksomhet.