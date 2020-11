"Vi trenger flere, ikke færre studenter i kommunestyrene". Det skrev Erlend Kvittum Nytrøen på debattplass her i avisa for en stund siden. Han kunne ikke hatt mer rett.

Diskusjonen om borteboende studenters plass i lokalpolitikken handler ikke bare om hva som er praktisk eller lurt for det enkelte kommunestyre der og da. Det handler om et langsiktig arbeid for å bremse folketallsnedgang - og formodentlig klare å snu flyttestrømmen.

Det er et faktum at ungdom reiser ut av distriktene for å ta utdanning. Det er også en av hovedgrunnene til at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært tydelige på at desentraliserte utdanningsinstitusjoner er et avgjørende politisk virkemiddel for å holde på og styrke kompetansen i distriktene.

For at lokalsamfunn skal kunne håpe på å få de smarte hodene hjem igjen, bør de ikke bare sørge for at ungdom som på eget initiativ engasjerer seg i lokalpolitikken blir oppmuntret til det, de bør også jobbe aktivt for å verve og få med seg flere ungdommer og studenter inn i kommunestyrene.

Erlend Kvittum Nytrøen er selv kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i Tynset, samtidig som han er student og bosatt i Oslo. Han reagerer sterkt på at enkelte tar til orde for å kaste studenter - og det som da er svært potensielle hjemflyttere - ut av kommunestyret. Begrunnelsen skal være at de ikke er nok knyttet til og oppdatert på det som skjer hjemme.

En lederartikkel i iTromsø tidligere i høst mener "Tromsøs folkevalgte bør bo i Tromsø" og at det ikke er noen god løsning at man "kommer flygende fra Oslo en til to ganger i måneden for å avgi sin stemme i kommunestyret".

Da overser man glatt den dedikasjon som ligger i å lese bunkevis med sakspapirer, delta på gruppe- og utvalgsmøter og sette av tid til reising hver måned. Ungdom kan bidra med viktige oppveksterfaringer ethvert kommunestyre burde være interessert i. Det er den generasjonen som skal leve med ringvirkninger og vedtak som gjøres i dag. Det skulle bare mangle om de ikke fikk medbestemmelsesrett.

En slik dedikasjon bør man ta vare på og dyrke. Bare snaut 11 prosent av dagens kommunestyremedlemmer mellom 18 og 29 år. Det vil med andre ord bare være bra, både for rekrutteringen til lokalpolitikken, for demokratiet og ikke minst for framtida i distriktene, at ungdom med et hjerte for hjemstedet sitt får en plass ved bordet.