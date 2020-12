Går feil veg med regnskogen

Åtte prosent av Amazonas er blitt ryddet, hogd og brent siden 2000. Det viser en ny rapport fra Amazon Geo-Referenced Socio-Environmental Information Network (RAISG).

Det betyr at regnskogen - verdens lunger, som den også kalles - er langt mer truet enn den var for bare få år siden. Utviklingen går feil veg når over en halv million kvadratkilometer har gått tapt etter årtusenskiftet.

Man lykkes utover 2000-tallet med å redusere hogsten, men ifølge rapporten har avskogingen skutt fart igjen etter 2012. Det er nedslående når man vet at det i samme periode har vært større og større oppmerksomhet nettopp om Amazonas’ betydning for klimaet på hele kloden. Og blitt utbetalt milliarder av kroner for å bistå de Sør-Amerikanske landene.

Amazonas strekker seg over åtte land i Sør-Amerika - et langt større område enn EU - men 62 prosent av regnskogen ligger i Brasil. Det er også det landet som står bak absolutt den største delen av avskogingen. Det har ikke minst å gjøre med landets høyrepopulistiske og svært klimaskeptiske president Jair Bolsonaro, som kom til makten i 2018.

Det siste året har et område på størrelse med Jamaica blitt hogd og brent innenfor Brasils grenser. En økning på 9,5 prosent fra året før og mer enn noe annet år siden 2008.

Når skogen ødelegges, frigis store mengder karbongass til atmosfæren og temperaturen verden over vil stige. Amazonas har dermed enorm betydning for utviklingen av klimaet på kloden.

Man anslår dessuten at en tredjedel av verdens kjente plante-, dyre- og insektsarter lever i regnskogen. Å bevare dette miljøet handler dermed også om å bevare det biologiske mangfoldet skogen rommer.

Norge har siden 2008 bidratt med 8,3 milliarder kroner for å bremse hogsten i Amazonas. Som et ledd i arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser, fornyet Norge og Brasil sin regnskogsavtale med fem nye år under klimatoppmøtet i Paris i 2015.

Nå har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) uttalt at han er bekymret over avskogingen i verdens største regnskog og over de politiske signalene som kommer fra hovedstaden i Brasil. Spørsmålet er om han har makt til å påvirke.

President Bolsonaro la ned styret for Amazonasfondet i august i fjor og gjenåpnet for hogst og gruvedrift i regnskogen. Dermed ble også utbetalingene fra Norge til fondet stanset.

De bør heller ikke settes i gang igjen før Brasil kan vise til nye resultater i arbeidet med å bevare og beskytte regnskog. Internasjonale og bilaterale forpliktelser må opprettholdes av begge parter.