Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

– Det har omtrent alltid vært importert ribbe til jul, sier Nibio-forsker Ivar Pettersen til NRK Nyhetsmorgen. Det er nok en overdrivelse.

I moderne tid er det riktig nok slik at ribbe er den aller mest etterspurte delen av grisen. Og at det ikke alltid er nok av den på lager i Norge før jul.

Nationen har tidligere skrevet at 50.000 kilo fersk ribbe, tilsvarende minst 250.000 ribbemåltider, importeres til Norge i desember. Det skyldes at handelsavtalen med Storbritannia etter brexit ga britene en tollfri kvote.

Importen kommer på toppen av 300.000 kilo EU-ribbe fra Tyskland.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, vil helst at verdiskapingen fra produksjonen og nedskjæringen av mat skal skje i Norge. Det er vi enig i.

Det er beklagelig at ribbe fortsatt brukes som lokkevare til dumpingpriser i landets matbutikker. Det bidrar til å øke forbruket av en vare det er mangel på. Prisen på ribbe bør økes relativt til andre stykningsdeler av svin.

Forbrukere med omsorg for dyr og helse bør merke seg at den importerte ribba kommer fra land med dårligere dyrevelferd og mer liberal medisinbruk.

Nordmenn flest vil ha norsk ribbe. Derfor havner storparten av importribba ikke opphavsmerket i butikker. Den havner i hotell- og restaurantkjøkken, via blant annet Nortura-selskapet Noridane og Fatland.

Både bedrifter og privatkunder er blitt mer opptatt av at de ansatte ved de hoteller og restauranter man bruker, skal ha tariffavtale og skikkelige arbeidsforhold. Det bør være like naturlig å spørre om maten på tallerkenen er produsert under skikkelige forhold.

Langt fra alle restauratører tenker som Lars Ludvig Jacobsen. Han legger ikke britisk ribbe på tallerkenen, verken hjemme eller i sin restaurant Jacob og Gabriel i Skien.

I hotellbuffeten er det sjelden og aldri merket eller opplyst hvor maten kommer fra. Derfor bør alle som bestiller hotell- og restaurantmat kreve norsk julemat i buffeten.

Dersom beskjeden er at ribba kommer fra Tyskland eller Storbritannia, kan vi gå et annet sted. Eventuelt kan vi forsyne oss med lutefisk, medisterkaker, pinnekjøtt eller annen god, norsk mat.

Importribbe av dyr som er kastrert uten bedøvelse og medisinert uten grunn gir den norske julestemningen en bismak. Styr unna!