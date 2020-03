Frp forlot regjeringen 13. januar. Mange av partiets sympatisører, som hadde gått lei av at partiet var bundet av mange grå og konturløse kompromisser i regjering, øynet håp om ny vekst for partiet.

Men også i de to minste regjeringspartiene, Venstre og KrF, var det mange som håpet på et oppsving etter Frps exit. Som vi vet var det internt svært kontroversielt å gå i et regjeringssamarbeid med Frp i begge disse partiene. Med Frp ute av kabalen, befant Venstre og KrF seg plutselig i det regjeringssamarbeidet partiene gikk til valg på i både 2013 og 2017.

Rent umiddelbart så det også ut til at alle disse tre partiene profitterte på "Frp-effekten". I vår februarmåling, gjennomført av Norfakta Markedsanalyse for Nationen og Klassekampen, gikk Frp fram 4 prosentpoeng, til en oppslutning på 14,9 prosent. Også Venstre og KrF gikk betydelig fram, der begge partiene for en gangs skyld kom over sperregrensen på 4 prosent.

Da kommer dagens meningsmåling som en desto større skuffelse for de tre partiene. Frp faller tilbake til 12 prosent, mens Venstre og KrF havner på stakkarslige 2,5 og 2,9 prosent.

For KrFs del er 2,9 prosent den laveste oppslutningen noensinne på våre målinger, som startet i 2008. Partiet hadde nok håpet på en etterlengtet samling da Knut Arild Hareide, partilederen som gikk av da KrFs valgte regjeringssamarbeid med Frp, ble hentet inn som statsråd da Frp forlot regjeringen. Så langt har ikke dette slått til.

At selv ikke Frp klarer å holde på "Frp-effekten" i denne målingen er også oppsiktsvekkende. Begeistringen lot til å være stor på grasrota i partiet da partileder Siv Jensen tok partiet ut av regjering. Nå skulle det gamle kompromissløse protestpartiet bli til å kjenne igjen!

Riktig så enkelt ser det ikke ut til å være. Selv ikke Frp kan viske ut seks år i regjering. Partiet må fortsatt stå til ansvar for den politikken partiet har vært med på å føre fra regjeringskontorene siden 2013.

Dessuten har ikke Frp framstått som noe tydelig opposisjonsparti etter at det gikk ut av regjering. Da de andre opposisjonspartiene fremmet forslag i Stortinget som var i tråd med Frps partiprogram, og som ville påført regjeringen nederlag, avviste partiet å stemme for noen av dem.

Med andre ord har vi fortsatt til gode å se hvorvidt Frp vil utøve sin makt til å vippe flertallet i Stortinget. Enn så lenge har partiet vært et lydig støttehjul for regjeringen.

Likevel, dette er bare én måling. Frps exit fra regjeringen har endret dynamikken i norsk politikk. Vi må påregne flere svigninger fram mot neste valg i 2021.