Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Karen-Christine Friele ble 86 år gammel. Hennes liv og virke gjorde Norge til et bedre sted å leve for alle - og i særdeleshet de seksuelle minoritetene.

Kim Friele levde som offentlig homofil i 58 år, fra 1963. Det er vanskelig å overskue de personlige omkostningene for Friele. Det er heller ikke enkelt å overskue det positive bidraget Frieles livsverk har gitt til det norske samfunnet og den individuelle friheten til alle nordmenn.

Som kommentator Jens Kihl skriver i Bergens Tidende: "Heile livet hennar har handla om å endre lovverk og haldningar slik at alle landets skeive skulle kunne leve ut kjærleiken."

I 1972 ble Straffelovens paragraf 213, om forbud mot homoseksuelle handlinger mellom menn, fjernet. Seks år senere ble homoseksualitet fjernet som diagnose i norsk psykiatri. Kim Friele var en sentral pådriver i begge prosessene, som ga oss et åpnere samfunn med økt personlig frihet.

Det samme kan sies om forbudet mot diskriminering på grunnlag av legning, kjønnsuttrykk eller -identitet, og åpningen for homofilt ekteskap.

Annonse

Les også: Bygdepride i Ål møtt med hatytringer

Samme dag som Frieles bortgang ble kjent, trykket Adresseavisen leserinnlegg fra 18 unge under 18 år. Halvparten av innleggene, inkludert vinnerbidraget fra André Bakken-Lomheim, handler om utenforskap og urettferdighet.

16-åringen fra Korsvegen i Melhus skriver at "det er flere som ikke vil komme ut som LGBTQ+ blant annet på grunn av familie, venner og samfunn som ikke godtar det... Det er flere som for eksempel blir slått ned på gaten fordi de ikke identifiserer seg som cis eller er heterofil. Er dette rettferdig? At man ikke skal bli akseptert av samfunnet hvis man er seg selv?"

Nei, det er ikke rettferdig. Som kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kommenterer i anledning Kim Frieles død, er det fortsatt ting som står ugjort for at folk skal leve frie liv i Norge i dag.

Det er fortsatt lov å "helbrede" homofili i Norge. Vi imøteser loven som forbyr slik praksis. En av fire LHBT-personer opplever hets. Det er dobbelt så mange som i befolkningen forøvrig.

I Europa er illiberale krefter på frammarsj. Såkalt homofrie soner er ikke annet enn en variant av "judenrein" eller "whites only", begreper grunnet i segregering og hat. Begreper som de naive vil tro at er kastet på historiens skraphaug.

Kim Friele har fått sitt minnesmerke i hjembyen Bergen. Hennes livsverk maner ettertiden til våken handling, snarere enn fornøyd kransenedleggelse. Frigjøring er en prosess, ikke et resultat.