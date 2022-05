Fri flyt av lobbyister på Stortinget

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Å være folkevalgt har også en slutt. Blir man ikke gjenvalgt etter endt stortingsperiode, går representantene tilbake til det normale arbeidslivet. De tar opp igjen stillingen de kanskje har hatt permisjon fra, eller finner en ny jobb.

Med nyttig erfaring fra nasjonalforsamling, innsikt i komitéarbeid og kompetanse på det politiske håndverket, er tidligere stortingsrepresentanter svært attraktiv arbeidskraft. Særlig for organisasjoner, næringsdrivende, pr- og påvirkningsbransjen som nettopp er avhengig av å øve påtrykk i politiske prosesser.

De historiske årsakene til at stortingsrepresentanter er gitt fri tilgang til Stortinget for resten av livet, kan ha sin akseptable forklaring. Intensjonen om kontinuitet er forståelig, man har lagt vekt på at nye politikere skulle ha tilgang på og kontakt med de avgåtte.

Men det var altså ment å avhjelpe Stortingets arbeid, ikke å legge til rette for at lobbyister skal ha «gullkort», som Rødts Bjørnar Moxnes har beskrevet ordningen i VG.

Her henger regelverket rett og slett etter samfunnsutviklingen. Økningen i lobbyvirksomhet har vært massiv over tid. Kommersielle oppdragsgivere ansetter stadig flere såkalte "myndighetskontakter", med politisk påvirkning som sin hovedoppgave.

Det er slett ingen automatikk i at eks-politikere går tilbake til jobben sin som lærer, rådmann eller lokal bedriftsleder. Deres attraktivitet på arbeidsmarkedet innenfor pr- og påvirkning bidrar til at de fort havner i den berømte svingdøren mellom lobbyvirksomhet og politikk. Det er demokratisk problematisk.

Tilgangen på politisk makt er allerede skjevt fordelt her i landet, mellom dem som har kort – og stadig kortere – vei til maktens korridorer, og dem som sitter aller nederst ved bordet.

Det er bra at Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre derfor vil vurdere ordningen. Blir det ingen slutt på fri bruk av adgangskort, må det som et minimum opprettes et lobbyregister som gjør slike besøk mer transparente og skaper åpenhet om interessekonflikter og påvirkning av beslutninger.

Det er ingen grunn til at noen skal ha livslang, fri tilgang til verken stortingskorridorene eller de uformelle samtalene i den subsidierte kantina. På andre arbeidsplasser er det åpenbart at man gir fra seg nøkkelkortet ved arbeidsforholdets slutt. Heller ikke et tillitsverv på vegne av folket varer evig.

Eks-politikere har mye kunnskap å bidra med. De må gjerne ønskes velkommen i Stortinget på besøk for å gi politikerne gode kunnskapsgrunnlag, innsikt og perspektiver. Men de bør gjøre sine avtaler på forhånd – som vanlige folk.