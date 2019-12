Frekt på Otta

Når store bedrifter trues av nedleggelse her i landet, er det en ryggmargsrefleks for politikere å ta turen.

Det hevdes med rette at politikernes engasjement for bedrifter og næringsliv er kraftig ute i bedriftene, men ikke så kraftig når de kommer tilbake på kontoret.

Likevel kan det ikke være problematisk i seg selv at politikere oppsøker bedrifter rundt om i landet. Synet, lyden og lukten av verdiskaping, men også budskapet om skjær i sjøen og konsekvenser ved nedleggelse, gir nødvendig innsikt for folkevalgte.

Arbeiderpartiets besøk hos det nedleggingstruede slakteriet til Nortura på Otta er i en annen kategori.

Her tar partisekretær Kjersti Stenseng ikke bare opp skadevirkningene i Gudbrandsdalen. Norturas nedleggelse vil motarbeide Ap og landbruket. – For å ivareta distriktslandbruket trenger vi mer utmarksbeite, mindre import, mer mat på norske ressurser, sier Stenseng.

– Ap vil øke sjølforsyningsgraden og styrke grunnlaget for arbeidsplasser. Dersom slakteriet på Otta legges ned, vil det målet bli vanskeligere å nå, sier Stenseng. Nortura fremstår som høyreregjeringa i sin iver etter færre og større enheter, sier nestleder Bjørnar Skjæran.

Dette er frekk tale fra et parti som styrte landbrukspolitikken gjennom åtte år fra 2005. I hele denne perioden, og i tiden etterpå, har enhetene blitt færre og større. Sjølforsyningsgraden og sysselsettingen har sunket, utmarksbeitet har gått ned og importen har økt.

Dette har ikke skjedd som følge av at norske samvirker har rasjonalisert. Det har skjedd som følge av jordbrukspolitikken og -oppgjørene Ap har ført, og senere stemt for i Stortinget.

Ap-politikerne får støtte fra flere hold, blant annet fra Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, fra Frp-politiker Morten Ørsal Johansen og Høyres Hanne Alstrup Velure, som alle beklager at Oppland kan miste sitt eneste Nortura-slakteri.

Men når politikerne har latt realprisen for mat gå ned i tiår etter tiår, mens kostnadene har steget, må foredlingsleddet rasjonalisere. Det er ikke Norturas slakteristruktur som truer politikken. Det er omvendt.

Intet hadde vært mer gledelig enn at politikerne nå hadde varslet omlegging, tallfestet mål og midler for å øke sjølforsyning og produksjon på norske ressurser. Dessverre har vi ikke sett noen slik forpliktelse.

Det betyr flere jordbruksoppgjør der et visst antall bønder må slutte for at resten skal få inntektsvekst. At forbrukerne skal bruke stadig mindre andel av inntekten på mat. At lønnsomheten i matproduksjon og -foredling presses enda mer.