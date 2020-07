Arbeiderpartiet slår til med et smell på Norfaktas meningsmåling utført for Nationen og Klassekampen. Med 27,3 prosentpoeng gjør Ap sin beste måling hos oss siden februar i fjor.

Samtidig vet vi at det er store utslag på meningsmålingene. Når Arbeiderpartiet får fra 20,8 prosent på TV2s måling, til over 27 prosent på denne, viser det hvor skiftende den politiske oppslutningen er for tiden.

Til NRK i juni sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at han ikke aner hvorfor partiet gjør det så dårlig på målingene. Med rekordhøy arbeidsledighet og mange permitterte som følge av koronapandemien, skulle man tro at arbeidernes parti ville gjort det bedre.

I krisetid samler vi gjerne oss rundt de politiske lederne våre. Høyres høye oppslutning på meningsmålingene i vår, der partiet gjord de beste målingene siden juni 2018, er nok uttrykk for det. Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland har alle gjort stødige inntrykk gjennom krisetiden.

De første ukene sto politikerne uavhengig av partifarge samlet, noe som var helt nødvendig for å få oss gjennom krisen. At Stortinget grep inn og forhandlet fram bedre krisepakker, fikk ikke umiddelbare utslag på meningsmålingene.

Nå viser målingene at den politiske fredningstiden er over. Når sommeren er over, kan vi forvente en mer normalisert politisk debatt – så sant den gradvise åpningen av landet ikke fører til nye nedstengninger. Da vil vi også vite mer om hvordan næringsliv og kommuner har klart seg de gjennom koronatiden.

Ap, Sp og SV får flertall på Norfaktas meningsmåling. Også Rødt og MDG holder seg over sperregrensen. Da bør være et tankekors for statsminister Erna Solberg at både Venstre og KrF ikke når opp til sperregrensen. Om disse to partiene ikke klarer å løfte seg over sperregrensen, vil det uansett etter stortingsvalget neste år være slutt på Høyres regjeringsperiode i denne omgang.

Hva slags alternativ Solberg og hennes koalisjon står opp mot, er derimot uklart. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil gå til valg på en Ap/Sp-regjering, som etter alle solemerker i så fall blir en mindretallsregjering.

Ap-leder Støre ønsker derimot SV velkommen i regjering. I et intervju med Dagbladet sier Støre: "Det er greit å signalisere sitt primære standpunkt, men jeg synes det er viktig at SV blir med inn i en regjering." Også SV-leder Audun Lysbakken ønsker seg inn i en ny rødgrønn regjering, og startet i VG denne uken regjeringsforhandlingene ved å lansere tre krav til en slik regjering.

Hvor de tre partiene ender til slutt, får vi ikke svar på før om en stund. Men det er ingen tvil om at norsk politikk blir spennende også det neste året.