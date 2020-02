Framgang for Frp, men til hvilken nytte?

Nationens og klassekampens ferske partibarometer som ble gjennomført av Norfakta 4. og 5. februar viser at Frps framgang fortsetter. Partiet går fram 4 prosentpoeng til 14,9 prosent. Ap går mest ned, med 4,5 prosentpoeng, men også Høyre og Senterpartiet må notere en viss tilbakegang.

Alle meningsmålingene som er tatt opp etter at Frp gikk ut av Solberg-regjeringen viser kraftig framgang for partiet. Det kan virke som om nestleder Sylvi Listhaugs lettelse over å bli kvitt regjeringsansvaret deles av partiets sympatisører. Som kjent uttalte hun at det å forlate regjeringen var som å "slippe ut av fengsel".

Det er likevel grunn til å spørre hva partiet vil bruke den økte oppslutningen til. Hva går partiet til valg på i 2021? Regjeringsmakt?

Det virker lite sannsynlig all den tid det oppleves så frihetshemmende for partiets toppkandidater å styre landet. Når Frp først har forlatt denne regjeringen med brask og bram, vil det uansett være krevende å gå inn i en ny regjering etter valget.

Det betyr i så fall, hvis det blir borgerlig flertall også etter neste stortingsvalg, at Frp fortsatt må friste tilværelsen som et støttehjul til en Høyre/sentrums-regjering. Et slikt borgerlig flertall virker tross alt noe nærmere med et styrket Frp. Om denne målingen hadde blitt valgresultatet, har ikke Ap, Sp og SV lenger flertall i Stortinget, men må søke støtte fra enten Rødt eller MDG.

Annonse

I denne sammenhengen er det verd å merke seg at både KrF og Venstre på denne målingen kommer over sperregrensen, og mønstrer sju mandater hver.

Da Frp gikk ut av regjering, trakk partiet seg samtidig fra regjeringskompromisset som ble inngått på Granavolden i fjor. Nå skal Frp i stedet legge sitt eget partiprogram til grunn, ble det sagt.

Likevel har partileder Siv Jensen avvist å støtte en eneste av representantforslagene som er fremmet av de andre opposisjonspartiene, også de som samsvarer med Frps partiprogram. Ikke engang Sps forslag om å felle flere ulver fikk Frps støtte, selv om politikere i partiet har tatt til orde for å skjerpe rovdyrpolitikken.

Med andre ord, opp som en ulv, ned som en skinnfell.

Frp har et forklaringsproblem. Partiet gikk ut av regjering fordi partiet angivelig fikk for lite gjennomslag i regjering. Når Frp i ettertid har blitt invitert til å danne nye flertall mot regjeringen, har partiet likevel takket nei.

I tillegg, når Frp neppe har utsikter til ny regjeringsmakt etter det kommende stortingsvalget, er det all grunn til å spørre hva som egentlig er partiets politiske ambisjoner.