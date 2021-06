Fra langfinger til tommel opp

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Da traktorene kjørte inn foran Stortinget 11. mai, kunne protesterende bønder fra land og strand fortelle om positive tilrop og oppbakking fra vanlige folk langs ruta inn mot Oslo.

“Folk har bytta ut langfingeren med tommel opp”, ble det sagt. Et tydelig tegn på stemningen blant folk og vinden bøndene har i ryggen. Det bekreftes av undersøkelsen Sentio Research nylig gjorde for Nationen: Tre av fire nordmenn støtter #Bondeopprør21.

Folk forstår hvorfor bondeorganisasjonene gikk til brudd i jordbruksoppgjøret uten engang å begynne å forhandle med regjeringen. Mange har fått ny innsikt i og øynene opp for jobben bønder gjør. Det gjelder også dem som bor i by, lengst unna landbruksområder og andre bønder.

Det er nettopp denne anerkjennelsen bøndene bak opprøret har vært opptatt av. At jobben de gjør skal bli verdsatt. I overført betydning, men selvfølgelig helt konkret. For verdsetting handler i bunn og grunn om pris. Om inntekt. Og den er det politikerne som må gjøre noe med.

Da hjelper det å ha opinionen med seg. For opinionen skal stemme ved valget i september, opinionen legger press på og kommer med krav til sine politiske partier. Og det er antakelig ikke ubegrunnet at KrF-bønder frykter velgerflukt i distriktene, slik flere ytrer i Vårt Land.

Annonse

KrF, som har landbruks- og matministeren i Olaug Bollestad, kjemper allerede mot sperregrensen på mange målinger. Da er det ubeleilig å måtte håndtere bondeopprør, brudd og misnøye. Parallelt kjemper partiet på en annen front for landbruket i en ny handelsavtale med britene, men står ikke fritt til å flagge det høyt mens forhandlingene pågår.

Les også: Derfor støtter de bondeopprøret

Det er neppe bare i distriktene KrF kan frykte stemmeflukt. Også i Oslo-området sier to av tre at de støtter bondeopprøret. "Jeg synes det er skammelig at matprodusenter ikke får være med på gjennomsnittlig lønnsvekst, sier Lotte Shepard til Nationen.

"Jeg opplever det som at retningen i jordbrukspolitikken styrer feil vei, mot et jordbruk der større, mer spesialiserte og færre gårder danker ut et mangfoldig jordbruk, som jo er et mer robust jordbruk".

Hun setter ord på det mange forbrukere – og velgere – ser stadig tydeligere: Norsk matproduksjon er i lønnsomhetskrise. Bøndene har altså fått betydelig gjennomslag i befolkningen.

Det er avgjørende for bøndene som selvstendig næringsdrivende og for det norske landbruket. Uavhengig av hvordan dette årets jordbruksoppgjør ender i Stortinget, vil bondeopprøret male videre. Inntil det er etablert en mer reell sannhet om hvordan tilstanden er, til beregningsgrunnlaget er endret og inntektsnivået hevet.

For KrF kan opprøret og oppgjøret bli dyrt. Men det kan være mye å tjene for det eller de partiene som klarer å lande en bred politisk enighet om hvordan jordbruket sikres lønnsom drift og sunn produksjonsøkonomi.