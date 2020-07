Da samfunnet ble stengt ned for å hindre spredningen av koronaviruset, gjaldt det selvsagt også den organiserte idretten og voksenidretten. I vår ble fotballen langsomt åpnet igjen, blant annet ved at barn og unge kunne begynne å trene, men uten nærkontakt. Eliteserien og de to øverste divisjonene fikk lov til å spille kamper, men uten publikum på tribunene. Fotballspillere over 20 år, som ikke er en del av toppfotballen, fikk derimot verken lov til å spille kamper eller trene.

Den langsomme og kontrollerte åpningen av samfunnet er helt nødvendig for å hindre nye smitteutbrudd. Men det henger ikke på greip at breddefotballen ikke får spille kamper, mens toppfotballen kan.

Breddefotballen er viktig i Idretts-Norge. Allerede i begynnelsen av mai mente Folkehelseinstituttet at det burde differensieres mellom ulike idretter, når det for eksempel i fotballspilling sjelden er langvarig kontakt innenfor 1 meters grensen. Likevel har kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie vist overraskende lite handlingskraft. I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad viste de to til at å åpne for breddefotballen er som å fjerne enmetersgrensen. I VG fredag ber Raja om at Norges Fotballforbund å "være seg sitt ansvar bevisst".

Årsaken er selvsagt smitterisiko. Men smitterisikoen gjelder åpenbart ikke for alle. Fotballspillere i eliteserien har kunnet spille kamper siden seriestart 16. juni, mens voksne breddespillere har fått signaler om å starte opp 1. september. Hvorfor man velger å holde igjen i de nedre divisjonene, framstår som pussig. Spesielt siden det fra 1. august vil være rundt 50 000 av 377 000 fotballspillere som ikke kan trene og spille som vanlig. Om statsrådene er bekymret for smitterisikoen, burde de ikke åpnet for de øverste divisjonene.

Det er forståelig at kulturminister Abid Rajas vegring har skapt irritasjon i Fotball-Norge. Helsemyndighetene er bekymret for reising og sosialt samkvem i forbindelse med fotballkamper, men åpner likevel for at vi kan reise på ferie til flere europeiske land.

I Stavanger Aftenblad skriver Høie og Raja at de har hatt hensyn til barn og unge og arbeidsplasser når de har åpnet opp for fotballtrening og -kamper. Vi tviler ikke på at det har vært viktig for økonomien i toppklubbene å få starte opp igjen med kamper, men det er altså like smittefarlig å spille fotball i eliteserien som i 4. divisjon.

Nå har debatten om breddefotballen blitt en slags kamp i mediene og sosiale medier mellom NFF og Raja. Det er Raja selv som kan blåse i fløyta, ta en fot i bakken og en god prat i garderoben. For uansett hvilken løsning man lander på, fortjener Fotball-Norge fair play fra statsråden.