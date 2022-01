Forvaltningen er satt ut av spill

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Oslo tingrett har "tvilt seg fram" til et nytt nei til jakt i forvaltningssonen for ulv. Dermed får fire flokker leve videre. Det er et alvorlig slag mot rovdyrforvaltningen.

Naturmangfoldlovens paragraf 18 første ledd bokstav c åpner for å skyte rovdyr "for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning."

Høyesterett konkluderte i mars i fjor med at paragrafen "åpner for å trekke inn et bredt spekter av offentlige interesser." Men disse interessene må samlet sett være så tunge "at de veier tyngre enn de vernehensyn som også gjør seg gjeldende."

Forvaltningen har med andre ord ingen lett jobb. De siste tingrettsavgjørelsene om ulvejakt viser at oppgaven kan være for stor.

Klima- og miljødepartementet bruker lang tid og store ressurser på sine jaktvedtak. For andre år på rad har det likevel ikke klart å bruke regelverket på en måte som rettssystemet aksepterer. Stortingets rovdyrpolitikere må spørre seg om dette er et hensiktsmessig regelverk.

Det er ikke anledning til å felle ulv bare fordi det er for mange av dem, målt mot Stortingets bestandsmål. Stortinget har likevel endret loven slik at det ved vurdering av jakt skal legges vekt på om Stortingets bestandsmål er nådd.

Tingetten går langt i å underkjenne at uttak av rovdyr kan kalles konfliktdempende: "...det som oppleves som konfliktdempende for en side, vil gjerne oppleves som oppildnende for den annen side."

Med denne logikken kan heller ikke fredning av rovdyr kalles konfliktdempende.

I et polarisert politisk lende som i rovdyrpolitikken kan konflikter ikke utryddes, men dempes og balanseres. Det er denne balanseringen regjeringens jaktvedtak på 25 ulv i ulvesonen var egnet til.

Sammen med kvoten utenfor ulvesonen (26 dyr) og kvoten i Sverige (35 dyr) ville det gitt et uttak på 86 dyr. Forskerne har beregnet at et uttak av 75 dyr vil balansere stammen.

Med tingrettens ferske vedtak blir det en fellesskandinavisk kvote på 61 dyr. Antallet ulv i Norge vil vokse ytterligere vekk fra Stortingets bestandsmål. Omlag 15 ungulver får leve og kan vandre ut av reviret sitt, gjerne også ut av ulvesonen, i vår. Det vil drive konflikten i været.

Klima- og miljødepartementet har merket seg tingrettens tvil, og anker heldigvis avgjørelsen. Høyere rettsinstanser må avklare om det i praksis er mulig å fatte vedtak om uttak av ulveflokker i forvaltningssonen.

Behovet for uttak vil øke kraftig. Regjeringen synes per i dag ikke å ha skarpe nok verktøy i skuffen til å få jobben gjort.