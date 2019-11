Fortsatt tarvelig

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) sier pelsbøndene har vært i en utrolig krevende situasjon. Det er de fortsatt. Og det har hun selv bidratt til.

Regjeringen vil legge ned produksjon av lovlig pels her i landet. Den endelige erstatningsforskriften gir fortsatt ikke bøndene full ekspropriasjonsrettslig erstatning for de verdier som nulles eller reduseres kraftig.

I det nye forslaget ligger kompensasjon etter bokført verdi, supplert med kompensasjon på noen hundrelapper per avlsdyr, og dekning av rive- og oppryddingskostnader.

Alternativt kan minkoppdretterne velge en kompensasjon på 2.150 kroner per avlsdyr.

Statsråden driver klassisk splitt og hersk når hun oppfordrer pelsbøndene til å bruke tid hos regnskapsføreren på å velge det beste alternativet for egen gård. Ingen av alternativene gir nemlig full erstatning.

Den beregnede fulle kompensasjonen ligger rundt 2 milliarder kroner. Regjeringens kompensasjonsordning anslås å gi 800 til 850 millioner kroner.

Annonse

Stortingsrepresentanter for Høyre og Frp har truet med å stemme for Senterpartiets forslag om full kompensasjon, dersom regjeringen ikke forbedrer oppgjøret.

Stortinget bør ikke la seg forlede av de ekstra millionene regjeringen har plusset på for å smøre oppgjøret gjennom. De folkevalgte bør ha full oppmerksomhet på at 200 oppdrettere ikke får full erstatning. Produsenter med nedskrevne anlegg med stor restverdi vil fortsatt tape mange millioner kroner på ordningen.

Bollestad begrunner sitt nei til full erstatning med at bøndene ikke mister, men får beholde sine nær verdiløse eiendommer. Det gjør grunneiere som får arealer vernet også. Og de får erstatning etter ekspropriasjonserstatningsloven.

Begrunnelsen for å erstatte eiendom som om den var ekspropriert, er at selv om eiendomsretten er i behold, betyr statens vernevedtak at igangværende bruk av eiendommen vanskeliggjøres.

Det samme gjelder på pelsgårdene som får igangværende bruk forbudt. Når pelsbøndene nektes full erstatning, er det altså et brudd med praksis for statlig inngripen i eiendomsretten, i grunneiers disfavør.

Dette anslaget kommer altså fra en Høyre-ledet regjering. Det er knapt til å tro.

Regjeringen er advart mot at å nekte pelsbøndene full erstatning kan krenke Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Den nekter likevel. Det er uverdig.