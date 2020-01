Fortsatt et splittet parti

I november 2018 ble striden om KrFs retningsvalg avgjort på et dramatisk ekstraordinært landsmøte, der den daværende partilederen Knut Arild Hareide tapte mot Kjell Ingolf Ropstads "blå" side med noen skarve stemmers undervekt.

Ropstad ble deretter utpekt til å bli partiets neste partileder, og fikk sammen med Olaug Bollestad ansvaret for å ta KrF inn i regjering. I januar i fjor var den borgerlige flertallsregjeringen et faktum.

Så langt har ikke KrFs blå retningsvalg og dertil borgerlige regjeringsdeltakelse vist seg som noen stor velsignelse for partiet. På gjennomsnittet av meningsmålingene har ikke partiet vært over sperregrensa på 4 prosent siden det dramatiske landsmøtet for et drøyt år siden.

I et intervju med NTB erkjenner Ropstad at partiet ennå ikke har kommet seg etter den opprivende prosessen med å velge side i politikken. "Det er dypere sår enn det de fleste av oss hadde trodd. Det trengs tid å lege dem", sier han til nyhetsbyrået.

Ropstad bærer selv et stort ansvar for at sårene ble så dype som de ble. Det var nettopp han som satte abortspørsmålet i spill med et utspill som statsminister Erna Solberg begjærlig utnyttet til fulle til for å lokke KrF over til borgerlig side.

Solberg åpnet for å diskutere endringer i abortloven som Ropstad deretter markedsførte som en historisk mulighet til å bekjempe sorteringssamfunnet. Det er liten tvil om at symbiosen abortlov, Solberg og Ropstad til slutt ble utslagsgivende for KrFs retningsvalg.

Både Solberg og Ropstad bør ha såpass god politisk innsikt at de hele veien forstod at det aldri ville bli på tale med substansielle endringer av abortloven. Det ville verken Frp eller Venstre gått med på, og knapt nok heller flertallet i statsministerens eget parti Høyre. Når duoen likevel skapte et inntrykk av at det var mulig med slike endringer, minner det sterkt om en bevisst fordreining av det politiske mulighetsrommet for å mobilisere KrFs konservative medlemmer.

Strategien lykkes, og Ropstad kom til både parti- og regjeringsmakt. Det er nettopp måten han oppnådde denne makten på som har laget de dype sårene i partiet. Ikke nok at partiet i utgangspunktet var delt i to i spørsmålet om retningsvalget, mange på den tapende "røde" siden følte i tillegg at Ropstads seier var et resultat av politisk manipulasjon.

Da blir det selvsagt vanskelig for Ropstad å samle partiet bak seg. KrF kan være varig svekket av det som skjedde.