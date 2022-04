Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Da tidligere Sp-leder Odd Roger Enoksen ble utvnent til forsvarsminister av Jonas Gahr Støre høsten 2021, skjedde det etter rutinemessig bakgrunnssjekk, og en samtale med kandidaten. Ifølge Statsministerens kontor (SMK) er metoo alltid tema i slike samtaler.

Verken samtale eller bakgrunnssjekk avslørte at det i 2017 kom et varsel på Enoksen om uønsket adferd overfor et tidligere Sp-medlem.

Les også: Verken Støre og Vedum fikk beskjed om varsel før Enoksen ble statsråd

Den daværende Sp-lederen skal i to episoder i 2000 og 2001 ha dyttet Hilde Lengali ned på en seng på et hotell, og på et annet hotell ha gått inn i damegarderoben til en naken Lengali og kommentert utseendet hennes. Enoksen sier han ikke husker den første episoden, og at han kun kikket inn i garderoben i den andre episoden.

Lengali varslet nestleder Anne Beathe Tvinnereim om saken da metoo i norsk samfunnsliv tok av i 2017. Også partisekretær Knut M. Olsen ble informert. Saken ble lagt til side fordi Enoksen da ikke hadde noen aktiv rolle i Sp.

Annonse

Det endret seg da Sp i 2021 skulle inn i regjering, og den tidligere partilederen ble aktuell for en statsrådspost. Men i Sp-systemet sto varslersaken fortsatt parkert. SMK fikk kunnskap om saken først 16. mars i år. Verken Enoksen eller partiorganisasjonen brakte informasjonen til SMK.

Enoksen sier til TV2 at han ikke nevnte Lengali-saken i intervjuet med SMK i fjor høst, fordi han ikke har tenkt på den før den kom opp igjen nå.

Det er ikke her nødvendig å ta stilling til hvorvidt Enoksen ville eller burde vært vurdert som uskikket til å bli statsråd dersom saken ble gjort kjent for SMK. Det er imidlertid helt uakseptabelt at saken ikke ble gjort kjent for SMK.

Det burde stått åpenbart for sentrale personer i Sps ledelse at et varsel mot en forhenværende partileder må på bordet når denne blir aktuell som statsråd for partiet.

I 2016 fikk tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete en grov seksuell melding fra et hyttelag med flere mannlige Sp-ere, deriblant nestleder Ola Borten Moe. I 2018 gikk partiets fylkesordfører i Hedmark av på overtid, etter flere varsler om fyll og ufin opptreden over år. Sakene viste en organisasjon uten det nødvendige fokus på problemet metoo.

Den ferske saken om Odd Roger Enoksen bidrar dessverre ikke til å endre dette bildet.