NRK har fortjenstfullt rapportert om en rekke trakasseringssaker i forsvaret. I helga kom sakene til 11 kvinnelige soldater i Dagsrevyen, inkludert tre innmeldte voldtekter. Sakene knyttes til Stridstrenbataljonen på Bardufoss i Troms.

Forsvarssjefen har i forbindelse med en tidligere trakasseringssak erklært nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Men i NRKs ferske sak forklarer forsvarsansatte at den ene saken trakk ut inntil den berørte jenta dimitterte, fordi det var lite personell på jobb og snart juleferie.

– Nulltoleransen praktiseres jo ikke. Det er jo bare tomme ord – et ønske, sier Silje Falmår, en av de berørte soldatene, til NRK.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil ikke si at Forsvaret har en ukultur. Han mener det er et kulturproblem på avgrensede steder i Forsvaret. De mange sakene i Forsvaret, i ulike våpengrener og over tid, gjør det stadig verre for forsvarssjefen å bli trodd på dette. På ett eller annet tidspunkt er problemet hele Forsvarets problem. Det tidspunktet mener vi er passert.

- De aller fleste i Forsvaret reagerer som alle andre med tristhet og sorg over det vi får høre om, sier forsvarssjefen.

Det er sikkert riktig, men det er uinteressant. Tristhet og sorg er følelser. Forsvaret må handle. I disse sakene lar altfor mange i Forsvaret være å handle, selv om de aner eller ser at trakassering foregår i egen tropp eller avdeling.

Det er også talende at både forsvarssjef Eirik Kristoffersen og hærsjef Lars Lervik i ukesvis har avslått å svare på konkrete spørsmål om historien til Silje Falmår og de andre unge kvinnene som NRK har fortalt om. Først når saken blir for stor, og både forsvarsministeren og lederen av Forsvarskommisjonen begynner å røre på seg, stiller de opp. Det er skralt lederskap.

En rekke saker har vist manglende reaksjoner fra Forsvaret etter varslingssaker. En major i Brigade Nord som ble dømt for fyllekjøring etter en fest for militæransatte i 2018, er fortsatt i jobb. Han skal ha forsøkt å presse underordnede kolleger til å lyve om forholdet.

Per i dag virker det som om stillingsvernet i Forsvaret står sterkere enn trakasseringsvernet til rekruttene. Slik kan vi ikke ha det.

Gutter og jenter som ligger våkne og utrygge i norske militærleire, som får slengbemerkninger og uønsket berøring og som opplever seksuell trakassering og overgrep, skal ikke måtte gå til mediene, eller måtte vente til ting blir så ille at forsvarstoppene må på Dagsrevyen.

De skal trygt kunne gå til sin nærmeste tillitsvalgte eller befal og fortelle om hvem som har gjort hva mot dem, uten å bli stemplet som plageånd eller sutrer.

Grumset i Forsvaret kan ikke fjernes av generaler i TV-studio. Grumset må fanges opp der det er, når det er der, i den enkelte leir, i egen tropp, på den enkelte kaserne. Og kastes ut.