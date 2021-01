Det er snart 10 år siden Matkjedeutvalget la fram sin rapport om norsk dagligvarehandel.

– I dag har vi høyere priser og dårligere utvalg enn de fleste land i Europa, sa utvalgsleder Einar Steensnæs. Det samme kan vi konkludere med, 10 år senere.

Steensnæs-utvalgets anbefalinger har i liten grad blitt fulgt opp. Av de konkrete forslagene har prissammenligningsportalen for mat kommet og gått, mens andre forslag har stanset på utredningsstadiet. Prisene på matvarer, også dem som produseres i utlandet, er stadig høyere enn i andre nordiske land.

Det er derfor smått historisk at Stortinget sist uke endelig klarte å samlet seg om krav til dagligvarebransjen som er konkrete nok til å virke.

Ap, Frp, Sp og SV sikrer flertall for et vertikalt regnskapsmessig skille i bransjen, slik butikk og grossist som har samme eier, må føre regnskap separat.

Dette er samme grep som Stortinget i sin tid tok overfor kraftselskapene. Det gjorde slutt på muligheten til å kryssubsidiere konkurranseutsatt virksomhet som krafthandel med overskudd tjent på mer monopolpreget virksomhet som nettdrift.

Steensnæs-utvalget var opptatt av at store leverandører med sterke merkevarer kunne diktere matvarekjedene, og at mindre merker kunne bli skviset. I dag vet vi at denne utviklingen ikke slo til.

Tvert imot er det kjedenes egne, prisdumpede merkevarer (EMV) som i stor grad har skviset ut leverandørenes merkevarer fra butikkene. Forbruker kan oppleve å ikke finne et eneste kvalitetsmerke i kjøttdisken, bare "Folkets" og "First Price".

Næringskomiteen skriver at fremveksten av EMV er en utfordring, og at importerte varer profileres under samme merkevare som norske. Dermed blir det vanskelig å skille mellom norsk og utenlandsk kjøtt.

Regjeringen må utrede tiltak for å begrense den omseggripende bruken av egne merkevarer (EMV), og Stortinget krever tydeligere merking.

Vi ser dette som et nødvendig første skritt, som vil kreve politisk oppfølging. Det er tvilsomt om en utredning og små bokstaver på ellers identiske pakker er nok til å få bukt med problemet.

Frp, Ap og SV sikrer flertall for at Konkurransetilsynet skal granske om ulike innkjøpsbetingelser for de ulike matkjedene er saklig begrunnet. I tillegg - og dette er viktigst for forbrukerne - må innkjøpsprisene ikke være så ulike at de skader konkurransen.

Økt innsyn i hvordan matprisene dannes vil i seg selv disiplinere partene som tar en stadig større del av verdiskapningen i matsektoren.

Det er å håpe at Sp-talsmann Geir Pollestad har rett: At behandlingen av dagligvaremeldingen viser at det ikke mer er spørsmål OM, men hvor langt reguleringen av dette markedet skal gå.