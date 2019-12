Forskjell på liv og lære i LO

15 helt eller delvis statlige eide selskaper har gitt sine toppsjefer en lønnsvekst på 10 prosent eller mer fra 2017 til 2018. Den generelle lønnsutviklingen i perioden var 2,8 prosent.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kom med ramsalt kritikk av lønnsutviklingen for topplederne i statlige selskaper. Til Dagbladets nye avis "Børsen" sa han forrige mandag at "det er totalt uakseptabelt at noen grupper gang på gang tar ut mye større lønnsvekst enn arbeidsfolk flest".

Det er forsåvidt en god analyse fra LO-sjefens side. En av de store kvalitetene i det norske samfunnet er nettopp at det har vært preget av relativt små ulikheter mellom grupper. Det er uheldig at statens egne selskaper bidrar til å øke forskjellene.

Da er det desto mer pinlig når det kommer fram i Aftenposten at LO selv har bidratt til å gi en saftig lønnsøkning til lederen av venstresidens tenketank Agenda, Trygve Svensson. Han hadde i høst en årslønn på 1.194.468 kroner, en økning på hele 15,9 prosent i løpet av et år.

Til alt overmål sitter Gabrielsen i Agendas styre, som fastsetter Svenssons lønn.

Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, har deltatt i Agenda-styret som Gabrielsens vararepresentant. Han medgir overfor Aftenposten at lønnsøkningen i ettertid "kan framstå uheldig". Det er i alle fall ikke å ta for hardt i.

Harsvik forklarer at dette ikke er snakk om en "vanlig lønnsøkning". Svensson hadde en avtale om å få dekket hybel i Oslo da han tiltrådte stillingen. Nå avvikles denne ordningen, og "hybelbidraget" bakes i stedet inn i lønna.

Hybelordningen kostet 13.000 kroner i måneden. Det hører med til historien at Svensson bor på Nesodden, 23 minutters ferjetur fra Aker Brygge midt i Oslo.

Hybelordningen ble heller ikke nevnt da Svensson selv skrøt av at han frivillig gikk ned i lønn sammenlignet med den forrige Agenda-lederen Marte Gerhardsen.

Da Svensson tiltrådte i september 2018, fikk han en årslønn som var nesten 300.000 kroner lavere enn Gerhardsens. "Jeg er opptatt av små lønnsforskjeller. Det skaper gode arbeidsplasser, og det skaper et godt samfunn", sa Svensson til Klassekampen den gang.

Altså uten å gjøre oppmerksom på et frynsegode med en årlig verdi på 156.000 kroner.

Det er natulig at LO er opptatt av moderasjon blant ledere og små lønnsforskjeller i det norske samfunnet. Men da må også LO leve som de belærer andre.