Bildet av norsk politisk oppslutning har i stort vært det samme i lang tid: Erna Solbergs regjering er en elg i solnedgang, flere titalls stortingsmandater unna å sikre flertall for en tredje periode.

Like klart har det vært at Jonas Gahr Støre vil skaffe et styringsdyktig rødgrønt flertall. Spenningen har ligget i hvorvidt Ap vil kunne danne en flertallsregjering med Sp alene, eller om SV må med på lasset.

Så kom valgkampen ordentlig i gang. En uke før valget er bildet langt mer åpent.

På rødgrønn side har Rødt og MDGs framvekst vært så kraftig at det gamle trepartisamarbeidet mellom Sp, Ap og SV er svekket. Ikke bare er Sp uttalt skeptiske til SV, men trekløveret mangler nå også flertall på flere meningsmålinger.

Den nye regjeringssjefen kan dermed stå overfor tøffe veivalg for å sikre seg budsjettstøtte: Enten akseptere MDGs ultimatum om å stoppe leting etter olje og gass, eller gi Rødt en ultimativ seier i å si opp EØS-avtalen.

Styringsdyktigheten til den nye regjeringen vil bli svekket dersom det etablerte rødgrønne trekløveret ikke når stortingsflertall. Et mer radikalt Storting betyr dermed ikke nødvendigvis en mer slagkraftig regjering.

På høyresiden har KrF og Venstre styrket seg. Begge partiene måles nå over sperregrensen, for første gang siden juni 2018. Samtidig faller Rødt og MDG ned mot sperregrensen på målingene. De to sistnevnte bruker å få færre stemmer på valgdagen enn hva meningsmålingene viser.

Med KrF og Venstre over sperregrensen og Rødt og MDG under vil Erna Solberg mangle bare sju mandater.

VG har beregnet at 144.000 velgere må forlate rødgrønn side den siste uken før valget for at Erna Solberg skal få gjenvalg. Det tilsvarer mindre enn 5 prosent av velgerne fra forrige stortingsvalg.

Tallene viser fortsatt at det mest sannsynlige utfallet av mandagens valg er et regjeringsskifte. Men sannsynlige valgresultater er gjort til skamme før.

"Trolig skjer ikke det, men det er mulig: Vi kan i dag ikke ta noe for gitt, med hensyn til hvem av sidene som får flertall", sier valgforsker Johannes Bergh til VG.

Per i dag ser det ut til at vi får et Storting med rekordmange ni partier over sperregrensen. Det betyr også at det kreves en høyere stemmeandel, nærmere 50 prosent, for at en blokk av partier skal nå flertall i Stortinget.

Dersom en ønsker å stoppe sentraliseringen av Norge er det altså bare én ting å gjøre: Å komme seg ut og stemme. Dette er ikke over.