Fornybargevinst til fellesskapet

De siste ukene har det oppstått en diskusjon om opprinnelsesgarantiordningen. Arbeiderpartiet foreslår, med støtte fra blant annet LO og Norsk Industri, at ordningen blir skrotet, med hensyn til kraftkrevende industri.

Det mener vi er feil. Eventuelle forbedringer av ordningen stiller vi oss derimot positive til.

Opprinnelsesgarantiordningen kom som en del av EUs fornybardirektiv i 2009. Den fungerer slik at strømkunder, om det er private husholdninger eller store industrikonsern, frivillig betaler for opprinnelsesmerking av strøm. Merkingen garanterer at en like stor mengde strøm som det man bruker, blir produsert fornybart et annet sted i Europa.

Inntjeningen går til produsentene av fornybar strøm, som i Norge i all hovedsak er offentlig eide. Det er anslått at opprinnelsesgarantiene bidrar med inntekter mellom 600 millioner og 2 milliarder kroner.

Det er fordyrende for den kraftkrevende industrien, mener blant annet Arbeiderpartiet og representanter for industrien. Argumentet er at 98 prosent av norsk strøm er fornybar, og at det derfor er bortkastet å betale for noe som garanterer at strømmen er fornybar. Norsk kraftkrevende industri mener også at deres konkurransekraft blir svekket.

Oppsummert Opprinnelse 1 Ordningen med opprinnelsesgarantier på strøm skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Ap vil skrote 2 I et forslag på Stortinget foreslår Arbeiderpartiet å skrote hele ordningen, av hensyn til kraftkrevende industri i Norge. Inntekter 3 Norske strømprodusenter, som i all hovedsak er offentlige, tjener mellom 600 millioner og 2 milliarder kroner på ordningen. Da må vi jobbe for å bedre den, ikke fjerne den.

Ordningen med opprinnelsesgaranti skal stimulere til økt produksjon av fornybar kraft. I Norge har det vært liten etterspørsel etter å kjøpe disse garantiene, siden de fleste av oss – med rette – regner med at strømmen vi bruker er fornybar. De fleste garantiene er solgt til utenlandske aktører.

Paradokset er da selvsagt at for eksempel tysk eller polsk industri kan kjøpe seg en garanti for at strømmen er fornybar, selv om den de faktisk bruker, kommer fra et kullkraftverk.

Vi mener dette i seg selv ikke er nok å legge hele ordningen vekk. Hvis det er fare for at fornybar strøm "blir telt to ganger", må man rydde opp i tellingen. Verden må produsere mer fornybar kraft, på bekostning av ikke-fornybare kilder. Da må vi bruke de tiltakene som trengs for å få opp produksjonen av fornybar kraft.

Vi må også tenke oss nøye om før vi dropper et system som i dag gir inntekter inntil to milliarder kroner som nesten utelukkende går til offentlige, norske eiere.

I høringsrunden om opprinnelsesgarantiordningen, som ble gjennomført på tampen av 2018, har det kommet inn flere forslag regjeringen bør vurdere. Bedringspunkter er for eksempel krav om økt transparens, at Norge jobber for å styrke systemet med sporing av fornybar energi, og forenklinger og forbedringer i varedeklarasjonen til Norsk vassdrags- og energidirektorat.

Det er der vi må starte, ikke slutte.