Styret i Nortura har fått mye kritikk for en resultatbasert ordning som sørget for at konsernets 11 direktører fikk utbetalt i alt 9 millioner kroner i bonus for 2021.

Ordningen bidro til å gi konsernsjef Anne Marit Panengstuen en samlet lønnsøkning på 45 prosent fra 2020 til 2021.

Nå avvikler Nortura ordningen.

«Mange har engasjert seg i denne saken. Resultatlønn har skapt uro blant eiere og ansatte», som det heter i et brev til de 16.900 eierne. Brevet er signert Panengstuen og styreleder Trine Vaag.

Trykket på styret har vært betydelig. Når styret berømmer konsernsjef Panengstuen for initiativet til å fjerne bonusordningen, betyr det uansett at konsernsjefen har til hensikt å lede konsernet videre uten framtidige bonuser.

Nortura-eier og Sp-stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har kritisert bonusprogrammet. Han mener samvirket i større grad må ansette ledere "med en indre motivasjon i den særegne selskapsformen som et bondeeid samvirke er".

Nortura-styreleder Trine Vaag har et poeng når hun sier at Lundteigen beskriver "en ideell verden, som også har et lavere lønnsnivå enn realiteten er."

Vi tror ikke norske næringsdrivende kjøtt- og eggprodusenter er tjent med å rekruttere utelukkende samvirkevenner til sin konsernledelse. Konsernet konkurrerer i et knallhardt marked, og konsernledelsens jobb er å bidra til å skape overskudd, ikke ideologi.

Trine Vaag synes det "blir feil" å sette konsernledelsens resultatlønn opp mot det som ble utbetalt til eierne i Nortura. Her beskriver også Vaag en ideell verden.

I en reell verden synes både eiere og opinion det er naturlig å sette Nortura-eiernes snitt-utbetaling på drøyt 5.000 kroner opp mot konsernlederne, som i snitt fikk over 800.000 for samme år.

Bøndenes samvirker er spesielle konstruksjoner, samtidig som de er helt vanlige markedsaktører. Denne dobbelrollen må styrene håndtere med nennsomhet. Det innebærer at lederlønnsnivået må være konkurransedyktig, samtidig som det må være til å forstå for lavinntektseierne.

«Etter å ha vært i dialog med ansatte og eiere den siste tiden er det vår vurdering at resultatlønnsordningen ikke har oppslutning og må avvikles både for konsernsjef og den øvrige konsernledelsen i Nortura», skriver Vaag og Panengstuen.

Styreleder Trine Vaag mener dagens ledelse er veldig motivert, "helt uavhengig av resultatlønn eller ikke". Det er en bekreftelse på at ordningen er overflødig. Det er også et godt grunnlag for å skape gode resultater i årene som kommer.