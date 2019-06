Formålet med høyere utdanning

Styret i Nord universitet besluttet å legge ned lærer- og førskolelærerutdanningen i Nesna, samt sjukepleierutdanningen i Sandnessjøen. Formålet er å styrke campus i Bodø, og på den måten øke universitetets muligheter til å innfri de økte kravene til forskning, doktorgradsprogrammer og internasjonal publisering.

Nord universitet er, på lik linje med de andre "nye" universitetene i landet, resultat av sammenslåinger av tidligere distriktshøgskoler. En konsekvens av at høgskolene har fått endret status til universiteter, er at kravene til kvalitet øker. Kvaliteten i universitetene måles i antall doktorgradsprogrammer, publiseringspoeng og gjennomstrømming av studenter, for å nevne noe.

Det vil ikke overraske om flere av de nye universitetene ender opp i samme situasjon som Nord universitet. En hever som kjent ikke kvaliteten på lærestedene ved bare å slå dem sammen i større geografiske enheter. Sammenslåingene vil ganske sikkert utløse nye runder der flyttinger, konsentrasjoner og saneringer står på dagsorden til de ulike universitetenes styremøter.

Den gangen distriktshøgskole-systemet ble rullet ut, på 1970-tallet, var det et stort press på høyere utdanning. Ideen med distriktshøgskolene var å utdanne ungdommene omtrent der de bodde, og dermed også styrke rekruttering av lærere og andre fagfolk i distriktene.

Med andre ord ble den høyere utdanningen regionalisert, det skulle ikke lenger være nødvendig å hente tilbake fagfolk fra de store utdanningsinstitusjonene i storbyene.

Dette er ikke en tankegang som er mindre aktuell i dag. Tvert om har kravene til kompetanse økt, både i næringsliv og i offentlig sektor, over hele landet. Å legge ned distriktsbaserte utdanningstilbud er både uklokt og lite framtidsrettet.

Det er klart at en skal stille like høye krav til faglighet og kvalitet på utdanningen i distriktene som i de store byene. Likevel er det neppe hensiktsmessig at absolutt alle høyere utdanningsinstitusjoner skal drive forskning på internasjonalt nivå, produsere doktorgrader og så videre.

En må i større grad stille spørsmål om hvilket formål de ulike høyere utdanningsinstitusjonene skal fylle. I Helgeland, og andre regioner det er grunn til å frykte at studiestedene står i fare, er det selvsagt behov for kompetent arbeidskraft. Vi trenger fortsatt profesjonsutdanningene i distriktene som kan produsere nye fagfolk,

Forskning og publiseringspoeng er også viktig, men det er ikke gitt at dette er noe alle utdanningsinstitusjoner skal holde på med.

