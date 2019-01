Forhastet med myrforbud

For ett år siden ble pelsdyrnæringen ofret i regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre på Jeløya. Nå er det KrF som banker på døra til Solberg-regjeringen. De nye regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri er i en sluttfase.

Både TV2 og NRK melder at vern av myr er et av de gjenstående stridstemaene i forhandlingene. Ifølge TV2 forhandler Venstre om en miljøseier i bytte mot innrømmelser til KrF i ruspolitikken. Et av punktene på Venstres liste skal være vern av myr.

Det kan i så fall få konsekvenser for landbrukets mulighet til å nydyrke myr. Regjeringen har allerede foreslått et forbud av slik nydyrking som et klimatiltak.

Forslaget er omstridt. Myr utgjør 35 prosent av den dyrkbare jordreserven i Norge. En rekke høringsinstanser har advart mot å innføre et generelt forbud mot myrdyrking. Dels fordi det vil være et sterkt inngrep i mulighetene til å utnytte produksjonsmulighetene for såvel enkeltbruk som for grender og kommuner med mye myr, men også fordi klimaeffekten er usikker. Et gjennomgangstema i høringssvarene er at kunnskapsgrunnlaget er svakt.

Et paradoks med regjeringens forslag er at den ikke la opp til noen begrensninger på andre typer nedbygging av myr, og som fører til langt større utslipp enn dyrking av myr.

Om TV2s opplysninger stemmer, ønsker altså Venstre at myra vernes mot alle typer inngrep. Det vil i det minste likestille landbruket med boligbyggere, industri og veibyggere. Like fullt vil et generelt forbud mot nydyrking være et sterkt inngrep i landbrukets utviklingsmuligheter, uten at en er sikker på hvilken effekt tiltaket faktisk har for klimaet.

Landbruket forhandler dessuten om en gjensidig avtale om reduserte klimautslipp. Et eventuelt myrforbud vil dermed gripe inn i disse pågående forhandlingene.

Det er mange gode grunner til å ta vare på myra i Norge. Det er et faktum at mye karbon er bundet opp i myr. Den "binder" også vann, og fungerer derfor som naturens eget flomvern. I tillegg har myr stor betydning for artsmangfoldet.

En bør derfor være restriktiv med å bygge ned myr, om det så gjelder nydyrking eller andre utbyggingsformål.

Målet med å forby nydyrking av myr er å forhindre nye klimautslipp fra landbruket. Det er en positiv målsetting, ikke minst for landbruket selv - som er sårbart for klimaendringer. Samtidig vil et forbud ha uheldige konsekvenser for andre prioriterte samfunnsmål, slik som hensynet til matproduksjonen.

Når vi vet så lite om effekten av et totalforbud mot å dyrke opp myr, vil det være forhastet å innføre det.