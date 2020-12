Det er fristende å sitere Gro Harlem Brundtlands berømte “alt henger sammen med alt”. Slik er vårt globaliserte samfunn.

Etter en omfattende og komplisert prosess nærmer britene seg målstreken for brexit. Spørsmålet er hvordan deres avskjed med EU vil påvirke livet til norske bønder og fiskere. Og nasjonale interesser. Fordi alt henger sammen.

Svaret ligger i stor grad hos næringsminister Iselin Nybø (V). Hun forhandler en frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia. Der er landbruksprodukter et eget kapittel, og statsråden vet at hun ikke har mye å gi.

Britene ønsker naturlig nok å holde på og øke tilgangen til det norske markedet for salg av sine landbruksprodukter. Og EU vil ikke gi fra seg sine kvoter når Storbritannia går ut av unionen. Dermed ser den totale matimporten ut til å øke.

Det går på tvers av, og på bekostning av, våre ambisjoner og vedtatte mål - nedfelt i Stortinget - om at norsk matproduksjon skal øke. Vi importerer allerede over halvparten av maten vi spiser.

Rammebetingelsene næringsministeren kommer fram til har altså avgjørende betydning for norske matprodusenter, for primærnæringene og for våre matvarers konkurransemuligheter på markedet.

EØS-avtalens artikkel 19 regulerer handelen av landbruksvarer. Norges Bondelag ønsker å reforhandle den, slik at antallet kvoter reduseres når EU har ett land mindre å fordele kvotene på.

Det har regjeringen oppnådd når det gjelder handelen med ost: EUs kvote reduseres, mens Storbritannia får en egen eksportkvote for ost til Norge. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier imidlertid nei til å reforhandle artikkel 19 nå.

Dermed blir norske bønder og matvarehandel, både nasjonal verdiskaping og arbeidsplasser, i praksis skadelidende for Brexit.

Forhandlingene blir ikke mindre kompliserte av at landbruket og sjømatnæringen står mot hverandre i forsøk på å påvirke regjeringens forhandlinger.

Det er lite solidarisk av sjømatnæringen å sette tilgangen til det europeiske markedet for eksport av fisk foran, og på bekostning av, landbrukssektoren i Norge.

Ingen er tjent med at våre primærnæringer settes opp mot hverandre. Vi må forvente at den norske næringsministeren har to tanker i hodet på en gang. Vår egen ambisjon om matproduksjon på norske ressurser og behov for økt sjølforsyning kan ikke være et forhandlingskort.