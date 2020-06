Forbudet må dempes

Det er noe uhistorisk inkonsekvent over regjeringens ferske tiltak for å skåne norsk myr fra drenering og karbonlekkasje.

Med denne ukes forbud mot oppdyrking er to aktiviteter forbudt i myr. Det er tilfeldigvis de aktivitetene vi har drevet med lengst i myra her i landet, lenge før menneskeskapte klimaendringer ble en realitet: Drenering og omgraving for tømmer- og matproduksjon.

Mens de mange mindre grunneiere mister sin hevdvunne rett til å ta sin myr i bruk, får staten og kapitalen fortsatt bygge ned myra deres til sine infrastruktur-prosjekt.

Dokumentert behov for myrdyrking skal fortsatt kunne utløse dyrking, mener regjeringen. Unntakene fra dyrkingsforbudet er ikke flere enn de må være.

Bønder som må fornye driftsapparatet, er avhengig av støtte fra Innovasjon Norge. Herfra er vilkåret ofte at bøndene må må utvide produksjonen for å kunne motta investeringsvirkemidler.

Dermed blir fortsatt drift gjort avhengig av at gårdbrukeren skaffer tilveie mer areal å drive på. Vi legger til grunn at dette utløser fritak fra myrdyrkingsforbudet.

Annonse

Det er nødvendig, både av hensyn til klima og redelighet, at staten følger opp sitt ferske forbud med å være hard i klypa også overfor andre, mer kapitalsterke utbyggingsinteresser enn norske gårdbrukere.

Slik bonden nektes myrdyrking hvis det finnes fast grunn å dyrke, må veimyndigheter og næringsliv henvises til å legge sine anlegg på fast grunn, ikke myr, der fast grunn finnes.

Fremfor alt må de samme utbyggerne nektes tilgang til matjord.

Regjeringen har, gjennom sitt forbud mot matproduksjon på myr, begrenset det norske potensialet for matproduksjon. Det er derfor maktpåliggende å verne den gjenværende, svært lille andelen dyrket og dyrkbart areal vi har her i landet.

Dagens mål for nedbygging av jord ble satt i en tid da myrdyrking kunne erstatte nedbygging. Nå er denne muligheten forbudt. Da må jordvernmålet skjerpes.

Myrdyrking skjer som regel for grasproduksjon. Når potensialet båndlegges, må tilgangen til gras fra utmarka lettes. Det krever bedre økonomi i utmarksbruk, og bedre vern mot rovdyr for norske beitedyr.

Det er ingen tvil om at myrdyrkingsforbudet vil gjøre det lettere for jordbruket å nå sine mål om utslippskutt. Dersom forbudet utformes så strengt at det svekker myrrike jordbruksområder, kan prisen for klimakuttet være for høy. Spesielt når vi vet at utslippene fra grunn myrdyrking kan reduseres betraktelig gjennom omgraving.