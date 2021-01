Etter store ulykker som raset i Gjerdrum, som etter terrorangrepet på Utøya og regjeringskvartalet og også etter håndteringen av koronapandemien, er det det vanlig å ettergå det som er blitt gjort og det som har skjedd.

Gransking er nødvendig for å finne ut hva som kunne vært gjort annerledes. Enten det er av lokale og nasjonale politikere, av byråkrater og direktorater, av nødetater, ingeniører eller byggherrer. Bare slik kan vi som samfunn lære av eventuelle feil, forbedre oss og forhindre at lignende skjer igjen.

Les også: Koronaevaluering på bakrommet

Det kan være ubehagelig for alle som på ett eller annet vis har vært involvert at en prosess eller hendelse skal ettergås i sømmene. Man kan være engstelig for hva som dukker opp, for resultatene av granskingen og den offentlige “dommen”.

En gransking betyr likevel ikke at man på forhånd vet at noen har gjort noe galt, vært uaktsomme eller med viten og vilje brutt lover og forskrifter. Tvert imot, resultatet av en gransking kan godt være bevis for at det som skjedde var en ulykke, uten noen å legge ansvaret på.

Gjerdrum kommune forklarer selv hvorfor de offentliggjør alle sine dokumenter fra byggesaksarkivet og sin kommunikasjon om boligområdet på Ask som nå er berørt av raskatastrofen.

Annonse

De vil til bunns i hva som har skjedd, for de berørte og for offentlighetens skyld. Systematisk skal de gjennomgå om noe kunne vært gjort for å forhindre tragedien som krevde ti liv.

Berit Adriansen, leder for avdeling plan og bygg i Gjerdrum, forteller at de har hatt eskorte inn til det evakuerte rådhuset for å få tilgang til dokumenter, som så er digitalisert, slik at både media og folk flest får tilgang og kan lese dem. Det dreier det seg om tusenvis av saksdokumenter over en lang tidsperiode.

De er ikke redd for å si at kommunens ansvar må tydeliggjøres overfor innbyggerne, at det er deres ansvar at lover og regler er fulgt. Etter en pressekonferanse om dette torsdag høstet de fortjent ros fra blant andre generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen: "Her har mange kommuner og andre offentlige etater noe å lære".

Les også: Trass fleire åtvaringar har ikkje landet vore førebudd på koronaepidemien

Retten til innsyn i offentlige dokumenter er nedfelt i Grunnloven og i offentlighetsloven. I praksis holder forvaltningen likevel stadig opplysninger unntatt offentlighet. Gjerdrum kommunes strategi for gjennomsiktighet, og deres ansvarsfulle tilnærming til de spørsmålene alle stiller seg er derfor oppsiktsvekkende og god.

Den vil bare øke tilliten til kommunen.