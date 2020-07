For små sykehus

I en ny, omfattende rapport fra Sykehusbygg om byggingen av nye Østfold Sykehus Kalnes kommer det fram at det nå, fem år etter at sykehuset sto klart, trengs flere sengeplasser. Det har de ansatte advart om i flere år.

Formålet med det nye sykehuset var å "skape et velfungerende, effektivt og moderne sykehusanlegg hvor pasientbehandling, undervisning og forskning er i fokus". Såpass i fokus har pasientene vært at 4500 av dem måtte ligge i sykehuskorridorene i 2018.

Årsaken til plassfadesen er at vi i Norge bygger sykehusene for små. Den anbefalte beleggsprosenten for sykehusene er 85 prosent. Sykehuset i Østfold ble bygget med en beleggsprosent på 92, og har periodevis ligget langt over. Da blir enkeltrom til dobbeltrom, pasientene mister privatlivet og må ligge i gangene, og arbeidsvilkårene og presset på de ansatte blir større.

Målet er selvsagt at helseforetakene sparer penger ved bygging av nye sykehus. Pasientene skal ligge kortest mulig tid, noe som går ut over en aldrende befolkning. I fjor meldte Folkehelseinstituttet at hver fjerde pasient over 67 år med kols, astma eller hjertesvikt ble reinnlagt på sykehuset innen 30 dager etter utskriving.

Ifølge rapporten om Sykehuset Kalnes har det vært over 100 prosent belegg i perioder. Det gir opphopning av pasienter i akuttmottaket, høyere kostnader og dårligere pasientsikkerhet. Arbeidstilsynet gav Sykehuset Østfold lov til å bruke enkeltrom som dobbeltrom, fordi tilsynet mener det er mindre belastende for pasienter og ansatte enn å fylle opp korridorene med pasientsenger.

Advarslene mot at sykehuset er for lite har tidligere blitt forklart med oppstartsproblemer og innføring av ny arbeidsflyt. I februar i fjor sa konstituert sykehusdirektør Irene Dahl Andersen at det ikke var aktuelt å bygge flere plasser, og at det skulle jobbes med å "redusere flaskehalsene". Men når "flaskehalsene" skyldes at sykehuset er for lite, må man gjøre noe med størrelsen.

Nå melder NRK at akuttmottaket skal utvides og at en privat aktør bygger nytt administrasjonsbygg som sykehuset skal leie, men at heller ikke det er nok. Nå må sykehusdirektør Hege Gjessing lage en plan for utvidelse av sykehuset. "Vi har nå fått en enighet om at det er mangel på senger. Det kan gå ut over pasientbehandlingen, og det går ut over de ansatte som får det travlere", lyder pipa nå.

Det skal bygges nye sykehus flere steder i Norge. Finnmarkssykehuset skal bygge sykehus i Hammerfest. Et nytt sentralsykehus i Mjøs-regionen, som skal erstatte de lokale sykehusene, er på trappene. Kristiansund og Molde skal slås sammen til ett, stort sykehus. Manglende sykehuskapasitet gjør også at behandling og operasjoner blir satt på vent når pandemien rammer.

Spørsmålet er om helseforetakene lærer av hverandres feil. Vi må rett og slett slutte å bygge sykehusene for små.