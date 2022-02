Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Selskapet Nye Veier er på ny i søkelyset for sine arbeider i Åkersvika naturreservat ved Hamar, i forbindelse med ny E6-trasé i området.

Statsforvalteren i Innlandet har reagert på at Nye Veier har fått fjernet alle vekster i kantsonen i forbindelse med erosjonssikring i Flagstadelva, utgangspunktet for reservatet. Nye Veier mener at arbeidet er utført i henhold til føringer gitt av Statsforvalteren.

Myndighetene har tidligere reagert på arbeider i et område sør for det nye Vienkrysset på E6. 2,5 dekar verneverdig skog er fjernet for å legge to nye spillvannsledninger. Statsforvalteren mener arbeidet har skjedd uten dispensasjon. Nye Veier har påklaget vedtaket.

Grunneier Bård Wetten sier han ikke har fått beskjed om arbeidene, og at grus for to millioner kroner er fjernet fra området.

Dersom Statsforvalteren ikke anmelder inngrepene i naturreservatet, vil Naturvernforbundet gjøre det. Vi imøteser en slik anmeldelse.

Det er ikke uvanlig med uklarheter rundt store og kompliserte infrastruktur-prosjekter. Men utbygger kan ikke stelle seg slik at utbyggingsprosjekter skaper saksbunker og konflikter av et nivå som på E6 ved Hamar.

En granskning av utbyggingsprosjekter i Rogaland viser at langt mer jord bygges ned eller går ut av drift enn det som Nye Veier har forespeilet. Her er det flere enn utbyggerne som svikter.

I går lanserte Vegvesenet gjennomføringsplanen for drøye 200 milliarder kroner de nærmeste 5 årene. Fergefri E39 mellom Stavanger og Bergen står høyest på lista - et prosjekt som ifølge Statsforvalteren i Vestland er det mest naturinngripende tiltaket i regionen i nyere tid.

I Hurdalserklæringen lover regjeringen å vurdere hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres.

– Regjeringen mener at utbyggingen av veier, og annen infrastruktur, må gjennomføres på en måte som gir mest mulig igjen for pengene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Fri Fagbevegelse.

– Vi må sørge for at organiseringen blir best mulig og ikke fører til økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.

Det hadde vært betimelig om samferdselsministeren, i lys av de siste konfliktene fra Hamar og Jæren, også hadde understreket at organiseringen av norsk veibygging ikke må føre økte kostnader for natur og matproduksjon. Raskere veier må ikke bli snarveier.