Nok en gang kommer debatten opp, om svingdør-kandidatene som veksler mellom å drive politikk og påvirkning. Det er aktualisert av at Guri Melby (V) henter sin nye statssekretær til kunnskapsdepartementet fra pr-byrået First House.

Anne Solsvik var politisk rådgiver for tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande fram til i 2015. Da begynte hun i First House, der hun også ble partner i fjor. Nå er Solsvik altså tilbake i politikken.

Dette vekselbruket er kjent fra flere partier. Svært ofte handler det om statssekretærer og rådgivere, men også profilerte statsråder har vært innom begge leire. Sylvi Listhaug og Tor Mikkel Wara (Frp) har jobbet i First House innimellom politiske verv og stillinger. Bjarne Håkon Hanssen gikk fra Arbeiderpartiet til samme byrå - til stor skuffelse for Jens Stoltenberg.

Annonse

Politikere er selvfølgelig attraktive i et kommunikasjonsbyrå som driver med påvirkning nettopp av politikere. De har innsikt i prosesser, kjenner de rette menneskene, får enkelt istand møter og avtaler, vet hvordan man hestehandler og hvilke knapper som kan trykkes på for å oppnå resultater.

Pr-byråene selger tjenester til særinteresser som vil ha makthavernes oppmerksomhet. Lobbyistenes stillingsbeskrivelse er å oppnå politiske resultater på vegne av en kunde som betaler for det. Selv kaller de jobben for "myndighetskontakt", som høres svært tilforlatelig ut.

Men når lobbyistene går gjennom svingdøra og igjen tar plass hos de samme myndighetene som de nettopp har forsøkt å påvirke, skaper det problemer. Hvem bestemmer egentlig? Hvem har betalt for de ulike beslutningene? Hvem har politikernes øre? Kan vi stole på deres habilitet?

Samrøret mellom pr-bransjen og politikerne - der alle rekrutteres fra samme andedam av makt og skifter på å sitte på ulike sider av bordet - skaper dobbeltroller som svekker tilliten til myndighetene. Hvordan kan vi være sikre på om de tjener velgerne, eller en tidligere kunde med økonomiske interesser?

Trygve Slagsvold Vedum er tydelig: «Du er et like bra menneske om du går til pr-bransjen. Men da har du valgt deg bort ifra politikken», sa han til Klassekampen i fjor, et budskap han gjentok denne uka. Han vil ikke hente sine potensielle statssekretærer og rådgivere fra kommunikasjonsbyråene. Så gjenstår det å se om Sps partnere i en eventuell regjering vil ta samme standpunkt.