For dårlig personvern

For 35.000 kroner kunne NRK kjøpe informasjon om posisjonsdata for 140.000 mobiltelefoner og nettbrett fra det britiske selskapet Tamoco. NRK har gjennom prosjektet "Mobilsporing" vist hvordan apper som avgir posisjonsdata via GPS på telefonene våre. Informasjonen blir lagret og solgt videre til tredjeparter. Hver telefon og hvert nettbrett har sin unike identitet. Det gjør at de kan spores over tid, og avsløre hvem som er brukerne.

8300 mobiltelefoner er sporet til sykehus og krisesentre. NRK har også klart å spore hvor flere offiserer i Forsvaret har oppholdt seg, blant annet ansatte i cyberforsvaret, og har identifisert brukerne av flere telefoner. Det er svært alvorlig.

Skulle denne informasjonen havne i hendene på feil aktører, kan det få konsekvenser for rikets sikkerhet, i tillegg til personvernet. Blant annet er bevegelsene til en offiser som har deltatt i utenlandsoppdrag delt mer enn 1000 ganger på 10 måneder.

Forsvaret må tenke over hvordan deres ansatte og vernepliktige bruker telefonene sine. "Hvis du skal planlegge en krig mot Norge, vil det være nyttig å vite hvem som gjør hva i tilknytning til Forsvaret og totalforsvaret," sier forsker Erik Reichborn-Kjennerud i NUPI til NRK. Han synes det er oppsiktsvekkende at Forsvaret ikke allerede har laget retningslinjer for hvordan beskytte seg mot sporing av mobiler.

Funnene til NRK er svært alvorlige. Selv om det er mulig at selskaper som selger videre data som Tamoco gjør er ulovlig, viser det hvordan kommersielle aktører bruker apper til å samle informasjon om oss som et forretningskonsept.

Vi må altså ikke bare selv være bevisste på hvilke tillatelser vi gir til apper på mobiltelefonene våre. Det trengs åpenbart også innstramminger i håndhevingen av lovverket.

Forbrukerrådet mener det ikke er mulig å se for seg at forbrukerne kan gi et fullt ut informert samtykke til at spring, deling og profilering av informasjonen som finner sted i denne industrien. De fleste selskaper som får tilgang til informasjonen vi legger igjen, har vi ikke engang hørt om, skrive Forbrukerrådet i en rapport fra januar i år.

Selskapenes metoder er altså svært godt kjent. Selv om Datatilsynet til NRK sier at de har hatt mistanke om at posisjonsdata blir solgt på det åpne markedet, er det oppsiktsvekkende lite nasjonal bevissthet på hvordan denne typen data blir brukt. Den omfattende personvernlovgivningen GDPR må følges. Hvis ikke, må det få konsekvenser for de selskapene som ikke holder seg til loven.