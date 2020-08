For dårlig merket

I en travel forbrukerhverdag skal det være enkelt å treffe de riktige valgene i handledisken. Det skal være lett å velge norsk mat.

Det er det ikke i stor nok grad. Det norske flagget brukes ikke bare av Nyt Norge, som garanterer mat produsert i Norge. Det legges også som et emballasje-slør over identiteten til for eksempel potetsalat med importerte, danske poteter.

I kjøttdiskene hos Norgesgruppen finnes kjøttdeig fra Norge side om side med utenlandsk kjøttdeig, i samme hylle og med samme innpakning. Det eneste som skiller de to er opprinnelseslandet som står i liten skriftstørrelse.

I Menys nettbutikk kan enkeltprodukter være opprinnelsesmerket både med norsk og utenlandsk opphav.

Nationen har tidligere omtalt kjøtt fra Afrika som er merket "produsert i Norge av Nortura SA for Rema 1000 AS".

Som forbrukere er vi gjerne vanedyr. Kunder som har sjekket at kjøtt i en bestemt emballasje er norsk, kan lett tro at det er norsk kjøtt i samme emballasje i samme hylle også uka etter. Det er altså langt fra sikkert.

Det norske flagget og andre identitetsmarkører har ingenting på utenlandsk mat å gjøre. Vi beskytter bunadsarven vår fra å bli svekket gjennom utenlandske, mindreverdige produkter. Den samme omtanke bør vi også vise vår matproduksjon.

Forbrukere som skal ha lettmelk, vet hvilken farge det er på kartongen. Forbrukere som skal ha norsk mat, bør oppleve en lignende klarhet i hyllene.

En bransje som ligger trygt bak norske tollmurer, og som skaper milliardformuer for eierne, har åpenbart ressurser til å sørge for skikkelig opprinnelsesmerking av produktene de selger.

Dagligvarekjempene mener det er bedre å tilby importkjøtt av storfe enn å ha "tomme hyller". Det er en falsk motsetning. Norske kjøtthyller blir ikke tomme. Det finnes lamme- og svinekjøtt nok å fylle dem med.

Forbrukere som ønsker storfekjøtt, bør få storfekjøtt. Men forbruk kan påvirkes. Dagligvarekjedene har i noen tid reklamert med at storfekjøttet i fredagstacoen kan erstattes med veganske alternativer. Det er selvsagt ingenting i veien for å bruke pris- og reklameverktøy for å erstatte storfekjøttet med svin eller lam.

Næringspolitisk direktør Bård Gultvedt i Norgesgruppen sier at konsernet "ønsker å selge mer norske landbruksprodukter". Dersom han mener det han sier, bør han slutte å bruke omfangsrike reklamemidler på å øke salget av storfekjøtt fra utlandet, og heller reklamere for norsk lam og svin.