Folkets kjøttdeig? Eller Das Volk?

Vi importerer stadig mer mat til Norge. Det er ikke et resultat av forbrukerpreferanser: Forbrukerne oppgir stadig stor lyst til å velge norsk råvare til dagens middag.

Landets matvarekjeder sier seg opptatt av å selge norsk – og av forbrukernes preferanser. Da burde de tydeliggjøre hva som er norsk og hva som er utenlandsk i butikkhylla. Isteden er det det motsatte som skjer.

Om du plukker med deg to pakker kjøttdeig i samme emballasje fra samme kjøledisk, kan det være norsk kjøttråvare i den ene – og utenlandsk kjøtt i den andre. Kun liten skrift på pakken avslører forskjellen. Ikke alle leser informasjon i liten skrift på en travel mandag ettermiddag.

– Det er ikke greit, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Mindre tydelig kan hun ikke være: Kjedenes praksis er ikke god handelsskikk, men villedning.

Skillet mellom norsk og utenlandsk håndteres av norske foredlingsbedrifter hver dag. Det er ikke anledning til å skjære ned norske og utenlandske slakt eller slaktedeler om hverandre. Og opprinnelseslandet skal stå på pakka.

Annonse

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, mener det blir for dyrt å lage egen emballasje for importprodukter, og at kunden må betale. Dette er tullprat. Coop har ellers ingen problemer med å selge de samme kjøttdelene i stadig nye varianter og forpakninger – en variasjon kunden gladelig betaler for.

Når det likevel ikke differensieres for utenlandsk vare, er det grunn til å mistenke at kjedene ønsker å lirke utenlandsk kjøtt ned i handlevogna – og gjerne også profittere på den betalingsviljen som forbrukerne har når de tror de kjøper norsk kjøtt.

Når vi shopper i Syden, vet vi at Chanel-veska som falbys på gata er av lavere kvalitet enn originalen. I norske mathyller stoler vi på at bransjen og regelverket sikrer oss mot billige kopier fra utlandet. Vi mistenker kjedene for å utnytte denne tilliten.

Denne mistanken bør kjedene snarest fri seg fra, før matministeren strammer inn regelverket. Norgesgruppen har hatt prosjektet "Ærlig merking" siden 2012. Både denne og andre kjeder må snarest la ærligheten få forrang.

En ærlig og redelig merking av utenlandsk kjøtt vil, alt annet likt, medføre at det norske kjøttet går først, og det utenlandske blir liggende igjen til sist.

Folk som møter en disk uten norsk kjøttdeig av storfe, vil da kunne velge norsk lamme- eller svinekjøttdeig til tacoen, framfor tysk importvare. Eller de kan gå i en annen butikk, som har betalt for å ha tilstrekkelig med norsk storfekjøttdeig til kundene.