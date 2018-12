Folkeskikk i sosiale medier

I en julehilsen på egen Facebook-side er finansminister og Frps partileder Siv Jensen bekymret for den retningen debatten er i ferd med å ta i sosiale medier.

Jensen viser blant annet til hetsen av MDGs Lan Marie Berg og hennes ufødte barn, på at statsminister Erna Solberg karakteriseres som landssviker og at justisminister Tor Mikkel Wara trues og får vandalisert hjemmet sitt.

Jensen har rett, debattene i sosiale medier har antatt en tone som ikke gagner demokratiet. Sosiale medier har i teorien demokratisert det offentlige ordskiftet, i den forstand at helt vanlige mennesker kan gi utrykk for sine meninger, kommentere nyheter og komme med sine innspill til aktuelle saker.

Dessverre preges sosiale medier av støy, hets og trusler. Som Jensen konstaterer, dette ødelegger den offentlige debatten, det skremmer folk fra å engasjere seg og det er en trussel for demokratiet. Hun påpeker at det er lov å være uenig, men at vi ikke må glemme vanlig folkeskikk.

Folkeskikk er en god rettesnor, også i sosiale medier. Det hadde imidlertid vært en fordel om våre fremste tillitsvalgte hadde gått foran med et godt eksempel. Slik er det dessverre ikke. Jensens nestleder, for eksempel, har bygd seg en politisk karriere på kontroversielle utspill med «lik og del»-strategi på sosiale medier.

Til slutt tråkket Sylvi Listhaug over streken, og måtte gå av som justisminister. Å hevde at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristenes sikkerhet enn nasjonens sikkerhet var å gå for langt. Å tillegge politiske motstandere motiver de ikke har, er brudd på både god debattskikk og folkeskikk.

I biografien sin, «Der andre tier», kommer det fram at Listhaug synes det omstridte Facebook-innlegget var en god beskrivelse av situasjonen, men at det ble misforstått som en følge av Aps dyktige propagandamaskineri. Med andre ord virker det som at Listhaug ikke mente noe med sin offentlige beklagelse av innlegget.

Når Jensen nå tar et prisverdig oppgjør med tonen i sosiale medier, kan hun derfor med fordel starte med sin egen ledergruppe.

Når debattklimaet i sosiale medier har utviklet seg til å bli en demokratisk utfordring, er det viktig å ta tak i problemet i skoleverket. Elevene må ikke bare lære god debattskikk, men også god kildekritikk.

I en tid der «fake news» florerer, må befolkningens evne til kritisk lesning og tenkning underlegges jevnlig trening.