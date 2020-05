Folkelig aksept og faglig balanse

Det er snart to måneder siden grensepasseringer ble regulert, og skoler, arbeidsplasser og dagligliv ble satt i unntakstilstand. Både grense- og skolestengningen ble gjennomført uten klare faglige anbefalinger.

I en rapport fra Folkehelseinstituttet 8. mars i år kom det fram at "det er stort press på å implementere tiltak som ikke er kunnskapsbaserte eller gjennomførbare i Norge".

Dette kom spesielt etter at andre land har valgt å bruke inngripende tiltak, skriver en gruppe medarbeidere.

Men folk flest har sluttet opp om myndighetenes tiltak.

Nå er unntakstilstanden snart i sin tredje måned. Det er ikke gitt at oppslutningen vil vedvare. Det ser også opposisjonen.

I Sverige er det ikke en eneste politiker å se når myndighetene legger fram sine daglige vurderinger av smitte og tiltak. I Norge har regjeringen frontet pressekonferansene. Da må den også være forberedt på løpende politisk debatt om smitteverntiltak, selv i en unntakstilstand.

Når opposisjonspolitiker Trond Giske spør helseministeren om han mener frisører er viktigere enn fotball, og erklærer at "fotball er viktigere enn kino" er det like fullt i nedre del av handlingsrommet for ansvarlig opposisjon.

I tider hvor krisen truer næringslivet ligner dette mye på å sette svake grupper opp mot hverandre.

Ap-Giske finner det "merkelig" at regjeringen ikke gjenåpner toppfotballen når helsemyndighetene har sagt at det går bra. Det samme kunne Giske sagt om en rekke andre nedstengte aktiviteter. Men fotball er folkets sport, og seertall kan bli velgertall.

Det finnes mange næringer og aktiviteter i Norge som det nå isolert sett er smittevernfaglig akseptabelt å åpne. Det betyr ikke at alle kan åpnes samtidig. Da vil smittespredningen ta seg opp igjen.

– Veldig mange aktiviteter ønsker å starte opp. Da er det en prioritering som må gjøres, sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til VG.

I likhet med andre sider av koronahåndteringen skjer gjenåpningen av samfunnet i et terreng som er ukjent, med rikelige muligheter til å trå feil.

Både inngrep og lettelser kan angripes fra begge sider - fra dem som mener tiltakene er for harde eller langvarige, og fra dem som mener de er for milde eller kortvarige.

Regjeringen kan ikke bare følge faglige råd strikt, uten hensyn til folkemeningen. På samme måte kan ikke opposisjonen utenlukkende slå politisk mynt på krisen.

Både posisjon og opposisjon må hensynta den folkelige oppslutning om smitteverntiltakene. I politikken er vi delt, men for å bekjempe pandemien må vi handle samlet.