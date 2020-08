Folk er blitt holdt for narr

Det var nestleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, som kom med den klare meldingen til TV2: "Publikum er blitt holdt for narr og ikke fått det de er blitt lovet."

Etter innføringen av den såkalte nærpolitireformen og løftet om mer nærpoliti, er fasiten helt en annen, sier Skatvold. "Dessverre har det å bygge opp et mer robust beredskapspoliti og mer faglig dyktige politifolk gått på bekostning av nærpolitiet de ble lovet", sier nestlederen i Politiets Fellesforbund.

Det er ingen tvil om konklusjonen til Politiets Fellesforbund er riktig. Det er dessuten ingen som vet bedre hvor skoen trykker, enn de som har den på. Det bør justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) merke seg.

Som Politiets Fellesforbund peker på: Pengene er gått til å bygge nasjonalt beredskapssenter, kjøpe tre helikoptre, bygge store, robuste operasjonssentraler, lage faglig sterke team når det gjelder etterforskning av vold og overgrep mot barn og datakriminalitet, for eksempel.

Det er bra at disse viktige funksjonene styrkes, men opprustingen kan ikke gå på bekostning av folks trygghet der de bor, i hele landet.

Opprustingen av politiet sentralt har kostet mye penger, samtidig som norsk politi i mange tiår har hatt et etterslep som det har kostet mye å ta igjen, sier Unn Alma Skatvold. "Det vil koste store ressurser å få på plass det siste løftet om et godt forankret nærpoliti", sier hun og frykter «svenske tilstander» etter hvert.

Lensmenn i distriktene advarte kraftig mot reformen, ikke minst lensmann Åge Løseth i Askvoll og Fjaler i Sogn og Fjordane i NRK Vestland i juni 2015: "Dette er ille og eg er skuffa. Alle honnørorda og flosklane om kor fint dette skal bli har eg lite tru på. Eg er djupt uroa over framtida for nærpolitiet", sa Løseth.

Åge Løseth tegnet et klart bilde av ei trist utvikling i Distrikts-Norge over tid, også før reformen: "Politidekningen her ute i havgapet vest for Førde er svekket de siste årene. For få år siden hadde de to kommunene Fjaler og Askvoll hver sin lensmann, samt to betjenter hver. I dag er én av betjentene borte. I tillegg er Åge Løseth nå lensmann for begge kommunene. (...) Åge Løseth deler nå tida han har mellom kontoret her ute i Askvoll og i Dale i Fjaler, drøye to mil inn i fjorden", skrev Klassekampen høsten 2016. "Det kan alltids bli verre", sa Løseth.

"Jeg har ikke gitt opp, men hvis det som er lagt fram nå, blir stående, blir ikke dette noen nærpolitireform. Da ender vi opp med politi i butikk", sa lensmann Åge Løseth i 2016.

Nå bekrefter altså Politiets Fellesforbund enda en gang at advarslene fra lensmenn og politifolk i distriktene absolutt var berettiget. Spørsmålet er om Solberg-regjeringa bryr seg.