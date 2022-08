Følg svenskene, merk kjøttet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Den svenske regjeringen vil merke opprinnelsesland for kjøtt som serveres på restauranter, kantiner og andre spisesteder. Minimal antibiotikabruk, god dyrehelse og restriktiv bruk av sprøytemidler gir trygg og god mat.

Det er gode grunner til at forbrukerne bør velge svenskprodusert kjøtt når de skal nyte sin biff eller svinesteik – og for nordmenn til å velge mest mulig norsk mat. De samme argumentene gjelder nemlig også her hjemme.

Norsk matproduksjon foregår under strengere krav enn tilfellet er i land vi importerer fra. I tillegg sørger norsk landbruk for at vi har spredt bosetning og levende distrikter, til å opprettholde kulturlandskap og biologisk mangfold – til et inntektsgrunnlag for lokale bønder.

Folk er stadig mer opptatt av hvor maten kommer fra. Over 40 prosent av oss sjekker alltid opprinnelsesmerkingen på kjøtt, ifølge en undersøkelse Nationen fikk gjennomført i vinter. I 2015 svarte 27 prosent det samme.

Signalet til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er dermed klart: Også kjøtt servert på restaurant bør merkes med opprinnelsesland. Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kaller det et folkekrav og sier til Nationen at det er "rett og rimelig at forbruker vet hvor maten som spises kommer fra".

Kortreist mat og lokal tilknytning er viktige elementer i spisesteders merkevare- og omdømmebygging. "Historiefortellingen" om råvarenes og måltidets opprinnelse er viktig for å skille seg ut og skape en helhetlig opplevelse for kunden.

Forbrukerne trenger dessuten informasjon for å velge norske råvarer. Vi må vite hva vi kan velge mellom. Støre-regjeringen vil øke norsk matproduksjon og få selvforsyningsgraden opp til 50 prosent. Opprinnelsesmerking av kjøtt kan være ett grep for å bevisstgjøre forbrukerne om å velge norsk mat og lokale råvarer der det er mulig.

Dagens Nyt Norge-merking gjelder kun matvarer pakket i emballasje, ikke landbruksvarer i større kvanta som selges via restauranter og spisesteder. Slik behøver det ikke være, ifølge Nina Sundqvist, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat.

– Vi gjennomfører oppunder 6000 revisjoner hos norske bønder hvert år for å sikre at de oppfyller kravene, sier Sundqvist. Hun er også positiv til opprinnelsesmerking av kjøtt på norske serveringssteder og klar for å innlemme dette i kontrollen.

Bonde- og småbrukarlaget fikk ikke gehør hos Landbruksdepartementet da de ba Erna Solbergs regjering om å stille krav til opprinnelsesmerking av kjøtt i serveringsbransjen. Gode forslag må imidlertid løftes flere ganger. Dette grepet vil gagne både produsenter, salgssteder og forbrukere.