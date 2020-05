De norske flyselskapene sliter som følge av koronakrisen. Allerede er flere avganger kuttet, og det varsles om oppsigelser og enda flere kutt. I slutten av april meldte SAS at selskapet må kutte 5000 personer, 1300 av dem i Norge. Norwegian kuttet alle sine flyreiser til og fra Finnmark i april og mai.

Verst går det ut over de delene av det langstrakte landet som ikke har noe annet reelt transporttilbud. Når alle flyselskapene har redusert tilbudene sine, går det utover næringsliv og lokalbefolkning, som i praksis står igjen uten alternativ. Mange direkteavganger er kuttet. På grunn av koronatiltakene er antall salgbare flyseter per avgang redusert, og prisen per billett gått kraftig opp.

Fra Oslo til Kirkenes tar det ett døgn å kjøre bil - via Sverige og Finland. Fra Tromsø til Kirkenes tar det 10,5 timer. Fra Sortland til Bodø i overkant av 5 timer. Nord for Fauske går det ikke tog. Spesielt Nord-Norge er helt avhengig av et godt flyrute-nett, til priser det faktisk er mulig å betale.

Gjennom en avtale med flyeselskapene sørget staten allerede 20. mars for at det ble opprettholdt et minimumstilbud for befolkningen. Avtalen gjelder ut mai, men verken Alta eller Kirkenes er med på lista over stamflyplassene som ble omfattet av avtalen.

Flyplassene i Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Stokmarknes, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane har vært stengt siden 18. mars. Fra Alta og Kirkenes til Oslo går det nå ikke direktefly. Flytilbudet fra Tromsø til Oslo er også sterkt redusert.

Nå reagerer flere aktører. I et debattinnlegg i iFinnmark spør regionrådet i Øst-Finnmark "Hva skal vi med flyplasser når det ikke går fly?". Regionrådet peker på at næringslivet allerede er sterkt rammet av færre avganger. Det reduserte tilbudet rammer blant annet sjømateksporten, reiselivsbedriftene, entreprenørene og industrien, skriver leder Wenche Pedersen i regionrådet.

Regionrådet krever blant annet regjeringen kommer med en kompensasjonsordning som går ut på at staten kjøper seter som ikke kan selges av flyselskapene som følge av de nasjonale smittevernreglene. NHO, LO, næringsforeninger og næringshager i Finnmark har nå gått sammen om en felles uttalelse til samferdselsminister Knut Arild Hareide, der de peker på de store konsekvensene det reduserte flytilbudet har.

Til NRK sier Hareide at han vil "lytte til innspillene" og "ta disse med seg videre". Vi håper samferdselsstatsrådens kriseforståelse resulterer i mer enn det.