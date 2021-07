Flypriser eller skattefradrag?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er utvilsomt forskjell på hvordan Senterpartiet og Høyre velger å prioriere statlige penger. Det er ingen overraskelse, det er slik politiske ulikheter og ønsker kommer til syne.

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, setter deres løfte om billigere flybilletter på kortbanenettet opp mot Høyres forslag om å gi skattefradag for unge mennesker som er i arbeid framfor å gå på Nav.

Det første vil angivelig ha en prislapp på 450 millioner kroner, det siste er beregnet å koste staten 1500 millioner i tapte inntekter.

Noen vil si det er å sammenligne epler og pærer. Man skal være forsiktig med å sammenligne løpende utgifter og engangskostnader, og med å sette landsdeler, samfunnsgrupper eller saker opp mot hverandre.

Det kan være urettferdig. Alle vil ha, alle trenger, alle fortjener. Men det er likevel dette politikk handler om - å gjøre valg.

Hensikten med kortbanenettet var i sin å binde landet tettere sammen og bøte på ulempene med store avstander i de delene av Norge som mangler tog eller annen kollektivtransport.

Senterpartiets løfte om å halvere flyprisene i nord får sterk kritikk, blant andre fra stortingsrepresentant for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim og Høyres stortingskandidat i Finnmark, Vetle Langedahl, som kaller det populisme.

Fra et distriktsperspektiv er det underlig å ikke støtte et slikt forslag, men for den som enkelt kan sette seg på buss, tog eller ta en kjapp biltur, er det vanskelig å sette seg inn i de summene folk må ut med for selv korte flyturer i de nordligste landsdelene.

Avisa Nordlys beskriver det på lederplass: 8000 kroner tur-retur fra Tromsø til Mo i Rana med Widerøe, 6000 fra Tromsø til Stokmarknes etter arbeidstid en fredag.

Det har stor betydning for bolyst, etablering, for innbyggerne og næringslivet i nord, men Høyre ser ikke flyprisene som noe distriktspolitisk virkemiddel for å utjevne forskjeller mellom by og land, nord og sør.

Og så lenge politikk handler om prioritering, vil regjeringspartiet heller bruke millioner på et skattelette-tiltak overfor dem under 30 som er i jobb og ikke trenger Nav.

La det være klart: Vi er ikke i tvil om at det er best for både enkeltmennesker og for samfunnet at flest mulig kan og klarer å jobbe. Samtidig er det grunn til å tro at det finnes mer treffsikre måter å løse utfordringen med å få flere i jobb, færre på offentlig stønad.

Både NHO og LO har i høringsrunden svart at de er kritiske til forslaget. Førstnevnte mener det er for dyrt, sistnevnte frykter at det gir fordeler til dem som allerede har arbeid, mens de som står utenfor fortsatt verken får jobb eller skatteefordelene.

Det vil altså øke ulikhetene. Slik dagens flypriser også opprettholder store forskjeller mellom de nordligste fylkene og landet ellers.