Flink bisk

Noe har skjedd i uttaket av skadevoldende rovdyr her i landet. I forrige uke ble to ulver skutt på mindre enn et døgn, i Rendalen og Løten i Innlandet.

Samme hund bidro til felling av begge. Hittil i sommer er tre ulv, tre jerv og en bjørn tatt ut ved hjelp av såkalt løs på drevet halsende hund i fylket.

I 2018 brukte det interkommunale jaktlaget i Nord-Østerdal 9000 timer på å ta ut fire rovdyr, ifølge NRK. To år senere har laget brukt 1000 timer på å felle seks.

I kombinasjon med ferske spor og viltkamera gjør løshund skadefellingen veldig effektiv, sier Vebjørn Knarrum, avdelingsdirektør hos Fylkesmannen Innlandet, til NRK.

Dermed svarer metoden på Riksrevisjonens kritikk om at uttaket av skadevoldende og -potensielle rovdyr har vært for ineffektiv.

Argumenter om at metoden må forbys fordi den stresser rovdyrene vitner om lav kunnskap om viltstell. Tusenvis av elg skytes hvert år etter å ha hatt en løs, losende jakthund løpende rundt seg i timesvis. Hundene som nå brukes i uttak av rovdyr, holder seg noen hundremetre bak rovdyret.

Annonse

Vi mistenker at motivasjonen for å motarbeide raske uttak ved bruk av løshund egentlig bunner i motstand mot Stortingets rovdyrpolitikk og lovlige fellingsvedtak.

Motstanden er legitim, men seriøse miljøorganisasjoner tar denne omkampen i demokratiske fora, ikke gjennom misbruk av dyrevelferdsargumenter.

Såvel rovviltforliket som normal dyreetikk tilsier at både rovdyrs og beitedyrs velferd må hensyntas. Rovdyr spiser jur og brystfett på sauer og lar dem leve videre i times- og dagesvis. For å avverge dette, må skadevolderen kunne utsettes for noen timer med hund bak seg i sporet.

Det er rosverdig at regjeringen utelukker å stramme inn på bruken av løs på drevet halsende hund i rovdyruttak.

Hundene som nå brukes, er trent i Sverige. Miljømyndighetene varsler ingen snarlig oppmyking av forbudet mot å bruke slike hunder i den norske lisensjakta.

Miljødirektoratet har rett i at slik trening vil kunne svekke det klare skillet mellom lisensjakt og skadefelling vi har i dag. Det er ikke en ønskelig utvikling. Så lenge hunder fritt kan trenes i utlandet før de brukes i Norge, har avslaget mindre betydning.

Det kan ikke herske tvil om at løshund i uttak av rovdyr i sum gir bedre dyrevelferd og lavere kostnader for samfunn og næring.