Flertallet bestemmer

Også denne gangen er det ventet et oppmøte som overstiger de mønstringer ulvens venner klarer å reise. Men det er ikke oppmøtet i gatene som avgjør. "Stortinget bestemmer", er parolen til neste ukes demonstranter. Resonnementet er at Stortinget har stilt seg bak bestandsmål for rovdyr. De skal nås, ikke overoppfylles, har Stortinget gjort klart.

Men det stortingsflertallet som bestemmer, har også skrevet inn i rovviltforliket og ulveforliket at bestandsmålene skal nås innenfor rammene av Naturmangfoldloven og internasjonale konvensjoner. Denne dobbeltheten er årsaken til at forlikene fikk så bred oppslutning som de fikk. Det finnes ikke noe vedtak om at miljømyndighetene plikter å ta ned overtallige rovdyrbestander åkkesom.

Det finnes imidlertid et flertall som generelt oppfatter at lov og internasjonale konvensjoner ikke er til hinder for å ta ned en overtallig ulvestamme nå. Flertallet består av Frp, Ap og Sp – og Distrikts-Høyre.

Men rovdyrpolitikken blir praktisert på regjeringsnivå, i skjæringspunktet mellom bestandsmål, juss og regjeringsplattform. Per i dag får Venstre lov av Høyre til å binde opp flertallet. Frp nektes å stemme med Ap og Sp for økt uttak av ulv.

Opposisjonspolitikere fra Sp og Ap er berettiget høye og mørke med en blåblå regjering som lar Venstre bremse stortingsflertallets ønske om redusert ulvebestand. Det hadde fremstått mer troverdig dersom Sp og Ap kan love at de selv ikke vil la SV, Rødt eller Miljøpartiet de Grønne gjøre det samme i en ny, rødgrønn regjering.

I den forrige rødgrønne perioden fikk nemlig SV binde opp Senterpartiet og Ap, i et regjeringssamarbeid som blant annet klarte å sette ned et rovdyrutvalg uten en eneste representant fra ulvesonen.

Rovdyrpolitikk er komplisert, også fordi tunge krefter ønsker at den skal være det. Det kan likevel ikke underslås at det er de statsbærende partiene Høyre og Ap som, gjennom sine regjeringsforhandlinger, har tillatt den praktiske rovdyrpolitikken å utgå fra småpartier og ikke fra stortingsflertallet.

Det er en innbakt mulighet i det parlamentariske flerpartisystemet vi har. Men det blir stadig verre for statsministerpartienes politikere å spille papirhauk i opposisjon, når de opptrer som duer i departement.

Oppsummert Flertall? Hvilket flertall? 1 Stortinget bestemmer, sier ulveskeptikerne. Så enkelt er det ikke. Regjeringens bord 2 Et flertall mener det kan skytes mer ulv innenfor dagens lovverk. Men det forsvinner i regjeringskompromisser. Demokratisk mulighet 3 Partier som selv lar småpartier styre rovdyrpolitikken, bør ikke blåse seg opp når andre gjør det.