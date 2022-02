Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Statsforvalterne i alle landets fylker ber staten og landbruksminister Sandra Borch (Sp) om å komme opp med mer bistand og gode løsninger på veterinærkrisen.

Gjennom Dyrehelsepersonelloven er kommunene er pålagt å sørge for veterinærer på dagtid og tilgjengelig veterinærvakt også utenom ordinær arbeidstid, året rundt.

Dette sliter mange med å oppfylle, de får rett og slett ikke tak i nok veterinærer til å fylle turnusen. Årsakene er sammensatte, og ulike fra kommune til kommune, men både distrikter og byer har problemer.

I noen kommuner er det næringsgrunnlaget det står på – det er for få dyr. Når det mange steder er blitt stadig færre bønder og tilsvarende færre husdyr, er konsekvensen at det heller ikke er livsgrunnlag for veterinærer slik det var tidligere.

Andre steder får man ikke tak i nok veterinærer til å fylle stillingshjemlene. Ellef Blakstad, veterinær og fagsjef for Veterinærforeningen, sier til Nationen at det i enkelte kommuner står på økonomien. De sliter med å finansiere gode nok vaktordninger for veterinærer.

Mange kommuner søker tilskudd fra staten, men får tildelt mindre enn de søker om og trenger. I egne, stramme kommunebudsjett finner de heller ikke tilstrekkelig midler til å prioritere veterinærvaktordningen. Og det er ikke bare i distriktene det er problemer med å få fylt vaktlistene.

Det kan få konsekvenser for dyrehelse og dyrevelferd, men ikke minst påvirker det de veterinærene som er på jobb og forsøker å dekke opp store geografiske områder innenfor sin arbeidstid. Arbeidspresset øker dramatisk, noe Maylene Johansen har fortalt om her i Nationen.

En fersk studie tidligere omtalt i Nationen viser at forekomsten av selvmordstanker er langt høyere blant veterinærer enn i andre yrkesgrupper.

Med stadig større arbeidspress synker også attraktiviteten til jobben drastisk. Det blir større risiko for både fysiske og psykiske belastninger og slitasje over tid, som igjen kan drive dyktige fagfolk vekk fra yrket.

I et allerede sårbart system får det dessuten store konsekvenser om én går av med pensjon, bytter jobb eller blir sykemeldt.

Blakstad mener de økonomiske overføringene fra staten gjennom ordningen Stimuleringstilskudd til veterinærdekning minst må dobles fra fjorårets nivå på 30 millioner. For 2020 var beløpet cirka 45 millioner kroner og i 2019 cirka 15 millioner.

Uforutsigbarheten skaper ekstra problemer. Kommunene vet ikke før i juni hva årets tilskudd faktisk blir. Da er det vanskelig å bygge en solid organisasjon og et stabilt tilbud innenfor dyrehelse og -velferd for både produksjonsdyr og kjæledyr.

Det haster for landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) å komme opp med bedre rammebetingelser. Både for dyr og mennesker.