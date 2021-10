Flere fastleger, færre dødfødsler

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Flere fastleger i distriktene fører til færre dødfødsler og høyere fødselsvekt hos nye babyer. Det kan virke opplagt, men har vært vanskelig å måle inntil en ny studie nå viser at helsen hos nyfødte er bedre i kommuner som har høyere legetetthet.

Jonas Minet Kinge, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved UiO, og Jostein Grytten, professor i samfunnsodontologi ved UiO står bak studien, omtalt i Dagens Medisin.

Med en tilgjengelig fastlege kan hver kvinne få utført flere svangerskapskontroller, og legene har bedre tid til hver gravide kvinne. Kvaliteten på oppfølgingen blir høyere, kvinnene får relevant informasjon og eventuelle komplikasjoner eller problemer fanges lettere opp underveis i graviditeten.

Problemet er at "fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen, mens staten står og ser på. Den renner ut mellom fingrene på oss og ansvaret ligger på regjeringen". Det sa president i Legeforeningen, Marit Hermansen til VG i vår. 90 kommuner varslet da om store problemer med rekruttering og mangel på leger.

Samtidig mener Den Norske Jordmorforening at det mangler 250 jordmødre på norske sykehus, og viser til at 53.000 fødende, nyfødte og barselkvinner deler på rundt 500 kommunalt ansatte jordmødre. Kari Aarø, leder i Den norske jordmorforening kaller det "krise i det offentlige jordmortilbudet".

Det tvinger fram kreative løsninger, som interkommunale samarbeid om jordmorstillinger, og mer utradisjonelle, som at Hyllestad kommune i Ytre Sogn i Vestland flyr inn ei jordmor fra Oslo én gang i måneden.

Til Nationen sier Trine Engebø, leder for helse og omsorg i Hyllestad, at de har slitt med å skaffe fagkompetanse i form av både jordmødre, helsesykepleiere, leger og sykepleiere i mange år.

Nå løses det med at jordmora er i bygda to dager av gangen. Kommunen fikser fly, bil og overnatting, og de gravide kan eller når de vil kontakte jordmora for digital konsultasjon.

Det kan fungere greit – hvis man i tillegg har tilgang til fysiske møter med en fastlege – et primærhelsetilbud som nå beviselig fører til bedre fødselsutfall og nyfødt-helse.

Ifølge Hermansen i Legeforeningen trengs det fire milliarder kroner inn i fastlegeordningen for å gi legene en levelig arbeidssituasjon og innbyggerne en grunnleggende velferdstjeneste.

I sitt forslag til statsbudsjett, la Erna Solberg før hun gikk av opp til 60 millioner for å styrke jordmorkapasiteten i kommunene. Støre-regjeringa har foreløpig lovet en ny stortingsmelding om det helhetlige føde- og barseltilbudet.

Hvilke summer vil Ap og Sp, med helseminister Ingvild Kjerkol i spissen, legge på bordet til fastlegeordningen og jordmormangelen?