Fleksible butikker gir flere kunder

Alle trenger en matbutikk nær seg, så nær som mulig. Med så gode åpningstider som mulig, helst både tidlig og seint, for å handle brød før matpakka skal smøres om morgenen, og få tak i melk når poden skal ha kveldsmat.

De ønskene og kravene fra forbrukerne er det ikke nødvendigvis økonomisk lønnsomt for kjøpmenn å oppfylle. I grisgrendte strøk er kundegrunnlaget allerede magert og pendlere på vei til og fra jobb har en tendens til å storhandle i sentrumsnære strøk – framfor på nærmatbutikken.

Nå viser en ny rapport at butikker i distriktene kan klare seg betydelig bedre hvis de tar i bruk ny teknologi.

Hegna landhandel ligger mellom Bø og Seljord i Telemark og har siden 2018 samarbeidet med Merkur-ordningen, et utviklingsprogram for butikker i Distrikts-Norge. Pilotprosjektet har gått ut på å la kundene handle akkurat når de vil, til alle døgnets tider, selvbetjent med en app på telefonen – uten ansatte til stede i butikken.

41 slike småbutikker fikk 100.000 kroner gjennom støtteordningen, for å opprettholde drift og utvikle seg på steder med svakt kundegrunnlag. Utkantbutikkene gir en grunnleggende service til lokalbefolkning og næringsliv også gjennom å tilby post, bank, apotek, tipping, kafé, turistinformasjon eller kommunal service.

Resultatene er tydelige: Omsetningen økte med 50–60 prosent årlig, forteller Hans Olav Bakås, som både er medeier i Hegna Landhandel og i firmaet som står bak teknologien. Sluttrapporten viser en kjempesuksess, der antallet kunder også økte med 34 prosent.

Steinar Fredheim i Distriktssenteret har jobbet med prosjektet gjennom Merkur og roser motiverte kjøpmenn som viser vilje til omstilling. Han mener det har gått over all forventning og ser med dette flere muligheter for vekst i små lokalsamfunn.

Målet med Merkur-ordningen er å sikre at innbyggere bosatt i distriktene har tilgang til en nærbutikk. Det er essensielt for bolyst, for å ha et slags sentrum i bygda som skaper aktivitet og er en samlingsplass.

Planen er å også tilpasse teknologien til å brukes i bokhandler, som dermed kan gi god kvalitet på den type varer og fleksibel tilgjengelighet på bygda.

Med brukervennlige apper og utstrakt selvbetjening kan man umiddelbart frykte for at ansatte blir overflødige og man ender med å miste arbeidsplasser i distriktene. Svært mange vil også mene at nettopp den lokale matbutikken er et helt sentralt møtested mellom mennesker i lokalsamfunnet, det er der man treffer hverandre.

Det forsvinner imidlertid ikke, selv om det blir mulig å handle utenfor åpningstid. Det vil fortsatt være behov for kjøpmenn og butikkansatte både for å fylle på varer og yte personlig service innenfor normale arbeidstider. Og det er betydelig verre hvis hele butikken skulle bli borte.